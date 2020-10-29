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    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri Güneş enerjisini yaygınlaştıracak
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    29.10.2020 - 07:00 |

    Güneş enerjisini yaygınlaştıracak

    Antalya’da 2010’da kurulan CW Enerji, güneş paneli üretiyor. Şirketin 700’e yakın çalışanı bulunuyor. CW Enerji’nin öncelikli hedefleri arasında güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırmak yer alıyor. Şirket kısa süre önce güneş enerjili plaj şemsiyesini de hayata geçirdi. Plajda cep telefonu şarj edilirken akşamları da aydınlatma yapılıyor.

    Güneş enerjisini yaygınlaştıracak

     

    CW Enerji CEO’su Tarık Sarvan, Türkiye’de şimdiye kadar yaklaşık 6300 MW anahtar teslim güneş enerjisi santrali kurulumu yapıldığını belirterek, yüzde 30’luk kısmında kendi panellerinin kullanıldığını söylüyor.

    Türkiye’ye en fazla güneş paneli satışını gerçekleştiren firma olduklarını kaydeden Sarvan, yaklaşık 250 MW anahtar teslim projeyi de devreye aldıklarını dile getiriyor.

    40 ülkeye ürün

    Endüstri 4.0 normlarında oluşturdukları Antalya OSB’deki yeni fabrikada 45 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını söyleyen Sarvan, yıllık 1 GW üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade ediyor.

    Üretimin yaklaşık yüzde 20’sinin ihracata gittiğini belirten Tarık Sarvan, bunu yüzde 50’ye çıkarmak istediklerini ve 40 ülkeye ihracat yaptıklarını sözlerine ekliyor.

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