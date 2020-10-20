Hem spor hem turizm

YAMAÇ PARAŞÜTÜ: Gevaş Abalı, Erek Dağı Dağönü köyü Gören Dağı başta olmak üzere 150 metreden yüksek olan ve rüzgârı karşıdan alan bütün yamaç, tepe ve dağlarında yamaçparaşüt uçuşları yapılmakta.

VAN GÖLÜ: Van Gölü’nde kano, kürek, yelken, dalış ve yüzme eğitimleri veriliyor. Ayrıca kente gelenler eğitmenler eşliğinde bu sporları yapabiliyor.

ABALI KAYAK MERKEZİ: Van’a bağlı Gevaş ilçesinde faaliyete başlayan Abalı Kayak Merkezi sadece kayak turizminin değil, profesyonel kayak sporunun da Türkiye’deki en önemli adreslerinden biri olmayı başardı.

Yapılan yatırımlarla merkez uluslar arası organisazyonların yapılabileceği standartlara hazır hale getirilmiştir.

2. Lig’den ötesi yok

Van’da atılım yapılan bir branş da voleybol... 2018-19 sezonunda TVF 2. Lig’i 8. Grup’ta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, grubunu şampiyon tamamlasa da bundan ötesine gidemedi. Yarı final A Grubu’nda oynadığı üç maçı da kaybeden Van BŞB, 1. Lig şansını kaybetti. Faaliyetlerine hala devam eden takımın zorlu macerası ikinci ligden öteye gidemedi.