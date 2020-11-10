İhtisas OSB ile 10 bin kişiye iş

TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, tarımsal ürünlere katma değer sağlamak için kolları sıvadı.

Modern ve görkemli bir üretim üssü haline gelmeyi hedeflediklerini belirten Balta, “Yeni nesil sanayiciler olarak tarımsal üretime yönelik sanayi faaliyetleri ile gıda sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeleri bir araya toplayarak güç birliği gerçekleştirmek istedik” diyor.

Firmaların daha çok ihracata yönelik çalışmalarını arzu ettiklerini kaydeden Balta, katma değerli ürün ihracatına odaklanacak firmaların yıllık ortalama 250 milyon dolarlık ihracat yapmasını hedeflediklerini belirtiyor.

Yeşil enerji

TÜİOSB’deki fabrikaların çatılarını güneş enerjisi panelleri ile donatarak yeşil enerjiyi teşvik edeceklerini belirten Balta, “Kadın iş gücünün sanayi ve ticarette en verimli şekilde kullanılmasını ve yepyeni küresel markalar yaratmayı hedefleyen TÜİOSB, uygun maliyetli, yüksek katma değerli, güvenli gıda, bitkisel kozmetik ve bitkisel ilaç ürünlerinin üretimi konusunda ülkemizin ve dünyanın sayılı bölgelerinden olacak” diyor.