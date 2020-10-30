‘Kahramanmaraş’ta Ar-Ge daha kolay’

İstanbul merkezli, 11 yıllık bir teknoloji şirketi olan Arneca’nın da Kahramanmaraş Teknokent’te de şubesi bulunuyor. Arneca Ürünler ve Servisler Lideri Ahmet Akkök şirketi şöyle tanıtıyor:

“85 çalışanımıza ek olarak 40 kişi kadar da alt yüklenicimizle toplam 120 kişilik bir kadroyla teknoloji ve bilişim alanında hizmet veriyor, çözüm geliştiriyoruz. Kurumlara özel geliştirmiş çözümler ve hizmetler dışında potansiyel gördüğümüz konularda Ar-Ge çalışmaları yaparak, portföyümüzdeki ürün ve hizmetleri artırıyoruz.”

Ahmet Akkök, Kahramanmaraş’ta yazılımcı olmanın avantajlarını şöyle sıralıyor:

“Kahramanmaraş ulaşım kolaylığı, kişilerin kendilerine zaman ayırmaları, doğaya erişim kolaylığı ve daha sakin bir şehirde olmaları sebebiyle odaklanma ve Ar-Ge çalışmalarının daha rahatlıkla gerçekleştirilebildiği bir şehir. Yazılımcı kadrosunda sirkülasyonun daha az olması kurumsal hafızanın korunmasını ve yeni projelerde adaptasyonu daha hızlı sağlıyor.”

‘İç iletişim’ ürünü

Arneca 2019’u 16.7 milyon lira ciroyla kapatmış. Akkök, “2020 için hedeflemiş olduğumuz rakam 25 milyon lira idi. Pandemi ile pozitif etkilenen çalışmalarımız olsa da hali hazırda çalışmış olduğumuz müşterilerimizin negatif etkilenmeleri sonucunda 2020’yi 22 milyon lira ciroyla kapatacağız gibi görünüyor” diyor. Hedeften geriye düşselerde çalışanlarından feragat etmeyi hiç düşünmediklerini vurgulayan Ahmet Akkök şunları söylüyor:

“Süreci hem nitelikli insan kaynağımızı değerlendirmek, hem de pandemi sürecinde kurumların ihtiyaçlarına yönelik çözümleri geliştirmek için Ar-Ge ve proje geliştirme çalışmaları yaparak değerlendirdik. Özellikle pandemi sürecinde kurumların çalışanları ile iletişim ihtiyaçlarını hızlandıracak ‘iç iletişim’ mobil uygulamamızı ve dijital etkinlikler için ‘smartevent’ mobil etkinlik uygulamamızın geliştirme ve demolarını tamamladık.”

Şirketlerin iletişim ve uzaktan çalışma, uzaktaki çalışana daha hızlı ulaşabilmesi konusunda ürün geliştirmeyi öteden beri planladıklarını belirten Akkök, “Yeni geliştirmiş olduğumuz ‘iç iletişim’ uygulamamız da firmalar tarafından aranan bir uygulama haline geldi” diyor.