Kangal koruma altında

Sivas Kangal’ının yetiştirilmesine kendini adayan bir isim Hüseyin Yıldız. Yıldız, 21 yıldır bu işle uğraşıyor. İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi’nde, eşi ve çocuğuyla kalıyor.

Hızlı, güçlü, dayanıklı

Yıldız, Kangal’ın Anadolu’nun kadim mirası olduğunu anımsatarak, “Ama sayıları az bu nedenle koruma altına alındılar. Anadolu’da maalesef ırkı dejenere etmeye çalışanlar var. Türkiye genelinde safkan kangal köpeği sayısı 400’ü bulmaz. Irkının daha iyi korunması gerekiyor. Almanya’dan buraya geldim. Sırf bu kangal ırkını daha iyi korumak, yaşatmak için dağ başında yaşıyorum. Asla ticari bakmıyorum, ben bu işe gönlümü koydum. Doğru ırkı devam ettirmek önemli. Ben şu anda 45 köpekle ilgileniyorum. Yılda en fazla 50-60 yavru alabiliyoruz. Bunları Anadolu’ya yaymak istiyoruz. Kangal, çok hızlı, güçlü, çabuk ve dayanıklı bir ırk. Her yönüyle üstün vasıflara sahip bir köpek ırkı” ifadelerini kullandı.