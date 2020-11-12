‘Krizi fırsata çevirelim’

Estaş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, pandeminin diğer şehirler gibi Sivas’ı da olumsuz etkilediğini dile getirerek, “Pandeminin ilk iki ayında her üretici gibi biz de etkilendik. Ancak bu süreçte devletimizin hızlı olarak aldığı kısa çalışma desteği, işçi çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği gibi uygulamaları sayesinde kısa sürede toparlandık. Şu anda tam kapasite ile yurt içi ve yurt dışı müşterilerimizin siparişlerini üretiyoruz. Yaşanan olumsuzlukları iş dünyası olarak birlikte ve devletimizin de destekleriyle aşacağımıza inanıyoruz. Hatta Türkiye’nin mevcut bölgede tedarikçi ülke olabilmesi adına krizi fırsata çevirebilmek için devletimizin desteklerini bekliyoruz. Ekonomik durgunluğun bir an önce ortadan kalkması ve ekonomiye yeni bir ivme katacak hamleler, Anadolu’nun ortasından başlayabilir” dedi.

Teşvikte öncelik

Sivas ekonomisini genel özelliklerine değinen Timuçin, şunları söyledi: “Uzun yıllar devlet yatırımlarının varlığıyla ekonomisine yön vermiş bir ekonomimiz var. Şehrimizden İstanbul’a ve yurtdışına göç çok yaygın. Nüfusun giderek azalması ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Limanlara uzak bir şehiriz. Üreticilerin zorlandıkları en önemli sorun nakliye. Demiryolu, kara yolu ve havayolu ulaşımları devam etmekte ancak bu durum maliyeti, fiyatlandırmayı dolayısıyla rekabeti olumsuz etkiliyor.

Sivas teşvik kapsamında 4. bölgede yer alıyor. Yerel şartlar gerçekçi değerlendirildiğinde Sivas bölgesinin teşvik uygulamalarında öncelikli olması gerektiği kanaatindeyim.”