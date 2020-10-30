Maraş’ın balık adamı

Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, ulusal ve uluslararası düzeyde son dönemde ismini en çok duyuran Kahramanmaraşlı sporculardan biri olarak öne çıkıyor. Doğuştan iki kolu olmayan ve bir ayağı diğerinden 12 santim kısa olan Beytullah Eroğlu, 2001’de tanıştığı yüzmeyle bu branşta çığır açtı. Türkiye ile uluslararası arenada birçok madalya kazandı, rekor kırdı ve ilklere imza attı.

Henüz 10 yaşında Türkiye şampiyonu oldu. İlk uluslararası deneyimi 2008’de Slovakya’daydı ve buradan iki gümüş madalyayla döndü. Berlin’de yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 50 metre kelebekte altın madalya; 200 metre karışıkta ise gümüş madalya kazandı.

2014 IPC Avrupa Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kelebekte Avrupa 2.’si, 200 metre karışık ve 50 metre sırtüstünde ise Avrupa 4.’sü, Glasgow’daki Dünya Yüzme Şampiyonası’nda 50m. sırtüstünde dünya üçüncüsü oldu.

Ailesinin destekleri olmasa bugünlere gelemeyeceğini ifade eden Beytullah, engelli bireyler olarak karşılaştıkları en büyük sorunun insanların ön yargısı olduğunu söyleyerek, “Ben başardıysam herkes başarabilir” derken, “İstanbul Büyükşehir Belediyespor beni dünya şampiyonu yaptı (2017 Meksika-50m. kelebek). Türkiye’nin yüzmedeki ilk dünya şampiyonuyum. Vücudum neyi kaldırır zaman gösterecek. 2024’e kadar devam etmek istiyorum” diyor.

‘Tokyo’da altın alacağım’





Beytullah Eroğlu gibi şehrin bir diğer gururu da Sevilay Öztürk. Londra’da geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu bronz madalya alarak büyük bir başarı kazandı. Sevilay Öztürk, 47.35 saniyelik derecesiyle dünya üçüncüsü oldu. 2018 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş, 2017 Avrupa Gençlik Oyunları’nda ise 50 metre sırt üstünde altın madalyayı boynuna taktı. Kahramanmaraş BŞ Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Sevilay, yüzmenin hayatına etkisini “Önceden hiç dışarı çıkmayan bir insandım. Yüzmeye başladıktan sonra güzel bir arkadaş çevrem oldu” şeklinde anlatırken, “Salgında ara verdiğimiz çalışmalara tekrar başladık. Tokyo Oyunları’nda birinci olup bayrağımızı dalgalandıracağım” diyerek de hedefini dile getiriyor.