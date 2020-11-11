Meryem'in gözü Tokyo'da

Bugüne kadar elde ettiği madalyalar ve şampiyonluklarla hem Türkiye’nin hem de Diyarbakır’ın gururu olan milli atlet Meryem Bekmez artık gözünü en yükseğe 2021 yılında Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlara dikti.

Milli atlet, daha 13 yaşındayken okulda yapılan atletizm seçmelerinde antrenör Çetin Arslan sayesinde bu sporla tanıştı. Antrenörünün desteğiyle 7 yılda başarı basamaklarını tek tek çıktı. 2015’te Çekya’da düzenlenen yarışmada Avrupa birincisi, 2016’da Belarus Salon Şampiyonu, 2016’da Avrupa Yıldızlar Şampiyonu, 2017’de Avrupa Şampiyonu, 2017’de dünya ikinciliği, 2018’de dünya üçüncülüğü, 2019’da Avrupa Gençler Şampiyonluğu elde eden Bekmez, 2016’da Avrupa Yıldızlar Şampiyonası’nda 22:50.22’lik 5000 metre pist yürüyüşü derecesiyle, Yeliz Ay’a ait 12 yıllık Türkiye rekorunu kırdı.

Koronavirüs sürecinde antremanlarına ara vermeden evde çalışmaya devam ettiğini, ardından sağlanan imkanla Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü Seyrantepe Spor Kompleksinde çalıştığını aktaran Bekmez, “Şimdiye kadar katıldığım bütün turnuvalardan madalya ile döndüm. Çok gurur verici. Madalya almadan dönseydim çok üzülürdüm. Ama madalya ile döndüğüm için ülkem adına, hocalarım ve ailem adına çok mutluyum” dedi.

Hedefinin Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlarda altın madalya almak olduğunu vurgulayan Bekmez, “Şu anki hedefim 2021 Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya alıp, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak. Bugüne kadar katıldığım müsabakalarda 100’e yakın madalya aldım” ifadelerini kullandı.

Ömer Akgün ilk olmak istiyor

Havalı tüfek kategorisinde olimpiyat kotasına ulaşan ilk milli atıcı olan Akgün, “İki hedeften ilkini gerçekleştirdim. Şimdi sıra Tokyo’da madalya almak” ifadelerini kullandı.

Diyarbakırlı sporcu Ömer Akgün, ağabeylerine özenerek 14 yıl önce başladığı atıcılık sporunda büyük başarılar elde etti.

Türkiye’de düzenlenen çeşitli turnuvalarda 103 kez dereceye giren Akgün, Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalya kazandı. Müsabakalarda 18 kez Türkiye rekoru kıran 38 yaşındaki sporcu, Dünya Şampiyonası’nda dördüncü oldu. Hem Türkiye’nin hem Diyarbakır’ın gururu olan Akgün, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda ise 630.1 puanla havalı tüfek kategorisinde olimpiyat kotasına ulaşan ilk milli sporcu unvanını aldı.

Olimpiyatlara katılacağı için çok mutlu olan ve çalışma temposunu artıran Akgün, “Hayatta iki hedefim vardı. Birincisi olimpiyatlara katılmak, ikincisi ise madalya almaktı. İlk adımı gerçekleştirdim sıra da madalya almak var” dedi. Haftanın 6 günü antrenman yaptığını aktaran milli sporcu, “Günde 5 saat antrenman yapıp ardından bacaklarımın güçlenmesi için bisiklet sürüyorum. Mardin’e bisiklet ile gidip geliyorum. Ülkemi en iyi şekilde olimpiyatlarda temsil etmeye çalışacağım” diye konuştu

Stat 2018’de açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde 160 milyon liraya yaptırılan 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadı 2018 yılında açıldığı ilk günden itibaren futbolseverlerin beğenisini kazandı.

Skor tabelası, restoran, kafeteryalar, VIP salonları, basın tribünü, otopark, seyirci ve sporcu girişi en uygun şekilde tasarlanan UEFA ve FIFA standartlarında hizmet veren stada gelen sporseverler ilk günden itibaren rahat ortamda maç izlemenin keyfini yaşadı. Stat, 2018 Ziraat Türkiye Kupası Finaline de ev sahipliği yaptı. Zorlu mücadelede Akhisarspor, Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek mutlu sona ulaştı.

Bağımlılıkla top yekün savaş

Diyarbakır Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlarında yer alan Diyarbakırlı milli sporcuların katılımı ile ‘Avrupa Birliği Sivil Düşün’ programı çerçevesinde bağımlılıklarla mücadelede sporun önemine dikkat çekmek üzere dev bir adım attı.

‘Madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardan uzak durun’ projesi kapsamında çekilen filmde dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceye giren milli sporcular anlamlı mesajlar verdi.

Dernek Başkanı Öger ise şu ifadeleri kullandı: “Sporcularımızdan aldığımız destek ve anlamlı mesajlar projemize anlam katacaktır. Kamu spotlarının asıl amacı gençleri spora yönlendirmek. Sportif aktivitelerinin yaygınlaşması, çocukları ve gençleri bağımlılıktan uzak tutmak olacaktır.”

Diyarbakır’ın Karate Kid’i

5 yıl önce kilosu ve hiperaktif yapısı nedeniyle kendini karate salonunda bulan Sena Kızılaslan Diyarbakır’ın gururu oldu.

Bu yıl Macaristan’da yapılan Avrupa Karate Şampiyonasına katılan, takım halinde Avrupa ikinciliği kazanan, 5 kez yurt dışında gerçekleşen özel müsabakalarda dereceye giren Kızılaslan, kategorisinde başarılara imza attı.

Diyarbakır’da 4 yıl üst üste ‘yılın başarılı sporcuları’ arasına girmeyi başaran Sena’nın yeni hedefi şampiyonalarda zirveye çıkmak. Bağlar Belediyespor çatısı altında çalışmalarını sürdüren Sena, ilk etapta zorlandığını ancak azim ve disiplini ile bugünlere geldiğini söyledi.

İşte sporun gücü

Diyarbakır’daki gençler sporun birleştirici gücüyle biraraya geliyor. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Spor kulüplerinde, lisanslı sporcu sayısında %300’lere varan bir artış söz konusu” dedi.

Beş yıl önce terör örgütünün kazdığı hendeklerle tahrip ettiği Diyarbakır, Türkiye’nin en önemli spor şehirlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Şehir şimdilerde yenilenen yapısı, restore edilen tarihi mekanları, millet bahçesi ve sporla yepyeni bir çehreye kavuşmuş durumda.

Diyarbakır’da göreve başladıkları andan itibaren, sporun yaygınlaşması ve gençlerin sporla buluşması adına özel bir çaba sarf ettiklerini belirten Vali Hasan Basri Güzeloğlu, “Spor kulüplerinde, lisanslı sporcu sayısında %300’lere varan bir artış söz konusu. Gençlerimizin sporla buluşmasının, sporun kardeşliğinde kucaklaşmasının, özellikle hayata hazırlanmalarında, başarılı olmalarında, karşılıklı saygı ve sevgiyi içselleştirip bir yaşam felsefesi haline dönüştürmelerinde çok önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Diyarbakır halkına ve Türkiye’ye de bir müjde vererek şehirde kısa süre içerisinde önemli bir spor tesisini hayata geçireceklerini söyleyen Güzeloğlu, “Gençlerin ve çocuklarımızın özellikle sporu sevmeleri adına bir buz pateni pisti ve antrenman alanlı kapalı spor salonu yapacağız” diye konuştu.

Eskrimde 11. durak Diyarbakır

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen “Şehir Şehir Eskrim” projesinin 11. durağı Diyarbakır oldu. Diyarbakır’ın genç eskrimcileri Murat Efe Birici, Muhammed Veysel Özgün, Bedirhan Emir Birici, Zeynep Sude Kaya ve Berrak Betül Gögül; eskrime başlama hikayeleri, salgın dönemi çalışmaları ve hedeflerini paylaşırken, eskrimci velisi Pelin Gögül de deneyimlerini aktardı. Diyarbakırlı eskrimciler, proje kapsamında olimpik eskrimci İrem Karamete ile de görüntülü görüştü.

Amatöre tam destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 5-11 Ekim Amatör Spor Haftası münasebetiyle düzenlenen törenle amatör sporculara 24 ayrı branştan oluşan amatör spor kulüplerine 148 çeşit üründen oluşan 62 bin 946 adet malzeme desteğinde bulundu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın tedarik ettiği; forma, eşofman takımı, spor ayakkabı ve krampon, çanta ve eldiven gibi malzemeler teslimi için Amed Spor Şehmus Özer Spor tesislerinde tören düzenlendi.

Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, merkez ilçe kaymakamları, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ile spor kulüplerinin temsilcileri, sporcular ve spor taban birlikleri katıldı.

Dağcılar yetişiyor

Diyarbakır’da gençlerin kötü alışkanlıklardan arınıp spora yönelmesi için herkes elinden geleni yapıyor.

Kapalı alanda tırmanış duvarı ihtiyacı üzerine Yenişehir Belediyesi tarafından çalışma başlatılırken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu’nda oluşturulan 12 metre yüksekliğe sahip tırmanma duvarı, sporcuların önemli bir ihtiyacını giderdi.

Kentte iki yıldır tırmanış sporu eğitimi alan, Türkiye ve Balkan şampiyonalarında çeşitli dereceler elde eden dağcılık sporcuları, hazırlıklarını yenilenen salonda sıkı bir şekilde sürdürüyor.

2015 yılından itibaren Diyarbakır’da ilk adımları atılan dağcılık faaliyetleri meyvelerini de vermeye başladı. 2019’un Haziran ayında Samsun’da yapılan Okul Sporları Yarışı’nda en çok madalyayı alan il Diyarbakır olur.

2. ve 3. Ligdeler

Kent sadece amatör sporcular yetiştirmiyor. Diyarbakır’ın bu sezon yeşil sahalarda mücadele eden 4 erkek, 2 de kadın futbol takımı var.

Amedspor Misli.com 2. Lig’de boy gösterirken 8. hafta sonunda 9. sırada yer alıyor. Diyarbekirspor da Misli.com 3. Lig’de yoluna devam ediyor. Bağlar Belediyespor ile Bismil 21 Sportif Faaliyetler ise Bölgesel Amatör Lig’deki takımlardan biri olarak gençlerin spora yönelmesini sağlıyor.

Öte yandan Diyarbakır’ın kadın futbol takımı da bulunuyor. Amedspor Kadınlar 1. Ligi’nde, Makamspor ise Kadınlar 3. Ligi’nde top koşturuyor.