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    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri 'Navlun maliyeti çok yüksek'
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    12.11.2020 - 07:00 |

    'Navlun maliyeti çok yüksek'

    Sivas’ta madencilik sektörü önemli bir istihdam kaynağı. Demir, krom, doğaltaş, alçı taşı şehirde üretimi yapılan madenler. Sivas Doğaltaş ve Madenciler Derneği Başkanı Zeki Özdemir, sektör olarak 5 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

    'Navlun maliyeti çok yüksek'

    Pandemi dönemini en hasarsız şekilde atlatmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Özdemir, “Devletin aldığı tedbirlerle bu süreci geçiriyoruz. Sektörün en önemli sorunu uluslararası fuarlara katılamamak ve müşterilerimize erişememek. Kamudan beklentimiz ise izin süreçlerininn kısalması. Ayrıca Sivas olarak limanlara uzak bir şehiriz. En yakın limanlar Samsun ve Mersin. Navlun maliyetlerimiz çok yüksek. Ciddi külfet getiriyor. Şehirde madenciliğin gelişmesi için navlunla ilgili sorunumuzun çözülmesi gerekiyor” diye konuştu.

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