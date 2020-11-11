Ömer Akgün ilk olmak istiyor

Diyarbakırlı sporcu Ömer Akgün, ağabeylerine özenerek 14 yıl önce başladığı atıcılık sporunda büyük başarılar elde etti.

Türkiye’de düzenlenen çeşitli turnuvalarda 103 kez dereceye giren Akgün, Bakü 2017 İslami Dayanışma Oyunları’nda altın madalya kazandı. Müsabakalarda 18 kez Türkiye rekoru kıran 38 yaşındaki sporcu, Dünya Şampiyonası’nda dördüncü oldu. Hem Türkiye’nin hem Diyarbakır’ın gururu olan Akgün, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda ise 630.1 puanla havalı tüfek kategorisinde olimpiyat kotasına ulaşan ilk milli sporcu unvanını aldı.

Olimpiyatlara katılacağı için çok mutlu olan ve çalışma temposunu artıran Akgün, “Hayatta iki hedefim vardı. Birincisi olimpiyatlara katılmak, ikincisi ise madalya almaktı. İlk adımı gerçekleştirdim sıra da madalya almak var” dedi. Haftanın 6 günü antrenman yaptığını aktaran milli sporcu, “Günde 5 saat antrenman yapıp ardından bacaklarımın güçlenmesi için bisiklet sürüyorum. Mardin’e bisiklet ile gidip geliyorum. Ülkemi en iyi şekilde olimpiyatlarda temsil etmeye çalışacağım” diye konuştu.