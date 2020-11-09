Önce altyapı sonra başarı!

Sadece üç sezon Süper Lig’de boy gösterebilen, şimdilerde maddi sıkıntılardan kurtulma çabası veren Balıkesirspor’un çiçeği burnunda başkanı Ümit Arslan, “Biz ilk etapta kulübü ekonomik olarak düzlüğe çıkarmak istiyoruz. Altyapıya ciddi yatırımlar yapacağız, oradan A takımına futbolcular yetiştireceğiz ki büyük hedeflere koşalım” diyor.

Tarihçiler, Balıkesir adının Bizans İmparatoru Hadrianus’un av partilerinde kullanmak için yaptırdığı Paleo Kastro (Eski Hisar) sözcüğünden kaynaklandığını iddia ediyor.

Tarihinde spor var yani...

Balıkesir’in bir ucu Marmara Denizi’ne, diğer ucu Ege Denizi’ne bakıyor.

Turistik ilçeleri her yaz dolup dolup boşalıyor.

Marmara’da Erdek, Ege’de Ayvalık en önde gelen yerleri.

Çanakkaleli; “Balıkesir yolunda, sepeti var kolunda... Ben yarimi kaybettim, Balıkesir yolunda” diye tuttururken yöresinin türküsünü, Balıkesir’in güzelliklerinden başı dönmüş olabilir mi?

Hele bir de yiyecekleri...

Siz hiç kozak üzümü yediniz mi?

Ayvalık tostunu mideye indirirken, yanında Susurluk ayranı içtiniz mi?

Ama Balıkesir deyince “Bal, Bal, Bal, Kes, Kes, Kes, Balkes, Balkes” tezahüratı da akıllardan silinmez.

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Tarihinde spor olan Balıkesir, ne yazık ki yakın dönemde hak ettiği yerlere gelebilmiş değil.

Futbolda inişli-çıkışlı bir grafik çizen Balıkesirspor, şimdi ki adıyla Süper Lig’de toplam üç sezon yer alabildi. 2. hatta 3. Lig’i dahi gördü!

Şimdilerde ise TFF. 1. Ligi’ndeler, gelin görün ki, sıkıntılı bir süreç geçirdikleri de ortada.

“Şöyle bir araştırayım” dedim; karşıma maddi sorunlar çıktı.

Ben de başkana sordum. Çiçeği burnunda başkan Ümit Arslan’ın kapısını çaldım.

Turnayı da gözünden vurdum!

‘Tahtamız kapalıydı’

Sahiden de maddi sıkıntı varmış.

Diyor ki Arslan;

“Biz ilk etapta kulübü ekonomik olarak düzlüğe çıkarmak istiyoruz. Çünkü geçmişte yapılan yanlış transferler ve harcanan paralar nedeniyle transfer tahtamız bile kapalıydı!”

Şaşırdım; “Sponsor sıkıntısı mı var başkan?”

“Şimdi yok. Bize güvendiler. Kentimizdeki iş adamlarımızın desteği ile transfer tahtamızı açtırdık.”

Peki bundan sonra... Anlatıyor:

“Biz daha iki ay önce göreve geldik. Bu kısa sürede hızlı yol aldık. Arkadaşlarımla birlikte yönetimi alırken, kulübün özellikle ekonomik anlamda çıkmazda olduğunu gördük, hatta biliyorduk. Ben ve arkadaşlarım, ekonomik krizi aşma adına büyük adımlar attık, atmaya devam ediyoruz.

‘KENT BİZE GÜVENİYOR’

Öncelikle kapalı olan tahtamızı açtırdık. Kentteki iş adamlarından, sponsorlardan büyük destek görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz. İş başına geldiğimiz şu kısacık sürede ne söz verdiysek, yerine getirdik, kentin güvenini kazandık.

Düşünün devre arasında yedi as oyuncumuz ekonomik nedenlerle sözleşmelerini fesh ettiler, ayrıldılar. Bu sezonu geçiş yılı ilan ettik. Altyapıya ciddi yatırımlar yapacağız, oradan A takımına futbolcular yetiştireceğiz. Aksi taktirde ekonomiyi ayakta tutamayız.

Teknik ekibimizin vereceği rapor doğrultusunda takıma takviyeler yapacağız. Bu sezon en büyük hedefimiz ligde kalmak. Bu sezon ligde kalacağımıza inanıyoruz.

Bir özlemimiz ve hedefimiz var tabi ki, o da Süper Lig’e yeniden çıkmak. En azından play - off oynamak adına güçlü bir kadro kuracağız, yönetim olarak bunu da başaracak gücümüz var.

Belediye ile taraftarlarımızın da destekleriyle Balıkesirspor’umuzu layık olduğu yere getireceğiz, bize güvenenleri de asla mahcup etmeyeceğiz.”

Başkanın anlattıklarından ve ses tonundan ben de etkilendim.

Kendi kendime “Balıkesirspor galiba bu kez doğruyu buldu” dedim.

Ah Balıkesir, güzel Balıkesir...

Karesi Beyliği’nin torunları...

Kalkın artık ayağa...

Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla anıyoruz.

Haydi...

Bekliyoruz.

Balıkesirspor’u Süper Lig’de görmek istiyoruz.

‘İyi yoldayız’

Bir de teknik direktörlüğe getirilen, Balıkesirspor’da 12 yıl futbol oynayan Mesut Dilsöz’ü dinleyeyim dedim.

- Hocam hayırlı olsun. Umutlu musunuz?!

“Umutlu olmasam göreve başlamazdım zaten. Siz de biliyorsunuz, sözleşmelerin uzunluğu kısalığı pek önemli değil bu oyunda. Başarılı oldukça yolunuza devam edersiniz. Çok sayıda ayrılan oyuncumuz oldu, tabi ki ekonomik nedenlerle. Şimdi biz önümüze bakıyoruz, genç arkadaşlarımızı takıma monte etmenin çarelerini arıyoruz. Açıkcası iyi yoldayız, yönetimimiz kadro sıkıntımızı yakinen biliyor, transfer çalışmalarımız sürüyor, görüştüğümüz oyuncular var. Bu sezon en büyük hedefimiz kırmızı hattan uzak kalmak, yani o düşme korkusunu yaşamamak. Sonrasında ise elbette hedefimiz Balıkesirspor’u hak ettiği yere taşımak.”