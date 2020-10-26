Ortadoğu’ya kapıyız rekabete hazırız!

Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı Hatay, üretime tam gaz devam ediyor. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 şehir arasında yer alan Hatay, 2019 yılında 2.8 milyar dolarlık ihracat yaptı. Başta Suriye olmak üzere Ortadoğu ülkelerine açılan Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarıyla birlikte şehrin konumu da önem taşıyor.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay’ın yurtdışı pazarlarını her geçen gün artırdığını açıkladı. Hatay’ın en çok ihracat yaptığı bölgenin Ortadoğu olduğunu dile getiren Çinçin, “Ortadoğu’da tekrar istikrar sağlandığı takdirde, lojistik maliyetlerin düşmesiyle Hataylı firmaların söz konusu bölgede rekabet gücünün artması bekleniyor” dedi.

Son yıllarda ihracatçı firma sayısındaki artışın Hatay ekonomisine hareketlilik getirdiğini anlatan Çinçin, 2019 yılında Hatay’dan gerçekleştirilen ihracatın yüzde 60’a yakınının demir - çelik sektöründen elde edildiğini kaydetti.

‘Tarım kazandırır’

Hatay’ın bereketli Amik Ovası’nda narenciyeden buğdaya, pamuktan zeytine kadar birçok ürün yetişiyor. Narenciyede önemli bir konumda olduklarını belirten Çinçin, “Gıda sektörüne ham madde oluşturan birçok sebze ve meyvede Türkiye ortalamasının üzerinde üretim rakamlarına sahibiz. Tarım alanlarının yaklaşık yüzde 63’ünde sulu tarım yapılıyor” dedi. Çinçin, şöyle devam etti:

“Bölgemizde tarıma yatırım yapmak önemli oranda getiri sağlar. Narenciye için soğuk hava depoları ve işleme tesislerinin bölgemizde kurulmasından sonra, tarım sektörünün daha da ilerlemesini bekliyoruz.”

Cazibe artacak

Son yıllarda yapılan yatırımlar, organize sanayi bölgelerinde (OSB) yaratılan istihdam ve üretim kapasitesi ele alındığında kentin mevcut ihracat kapasitesini katlayarak artıracak potansiyeli olduğunu dile getiren Çinçin, “Hatay’ın büyük sanayi yatırımlarına sahip iller arasında yer alması ve girişimcilik düzeyinin ileri düzeyde olması uluslararasılaşma potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Hassa OSB’ye yatırımcı taleplerinin gelmeye devam ettiğini belirten Çinçin, “İlk 9 ay itibarıyla 874 adet yatırımcı arsa talebinde bulundu. Amanos Tüneli’nin yapılmasıyla bölgenin cazibesi de artacak” dedi.

DİJİTAL EKONOMİ

Kovid-19 salgınıyla birlikte ‘dijital ekonomi’nin yükselişe geçtiğini söyleyen Çinçin, şöyle konuştu:

“Tüm sektörlerde dijitalleşme modelleri sürüyor. Pandemi süresince yürütülen başta KOBİ’ler olmak üzere sağlıklı işletmelerin korunması ve ticari yaşamlarının sürdürmelerinin sağlanması hedefinin ardından işletmeleri yeni yapıya hazırlamak önem kazanacak.”

Çinçin, pandemi döneminin belirsizliğini koruduğunu belirterek, “Tüccar ve esnafımıza can simidi olacak vergi yapılandırmasına gidilmesi gerekiyor” dedi.

Künefeye tescil

Tarihi, kültürel eserler ve zengin mutfak kültürüyle Hatay, turizmde cazibe merkezi olması potansiyeline sahip. Hatay’ın UNESCO’nun ‘Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edilerek ‘Gastronomi Şehri’ unvanını aldığını kaydeden Hikmet Çinçin, “Coğrafi işaretleme konusunda bölgemizdeki öncü çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Antakya künefesinin uluslararası marka olarak tescili için de başvurumuz yapıldı” dedi.

Expo 2021’e ev sahibi

EXPO 2021’e ‘Medeniyetler Bahçesi’ temasıyla ev sahipliği yapacak olan Hatay’da hazırlıklar sürüyor. EXPO 2021’in 23 Nisan - 29 Ekim 2021 arasında düzenlenmesi bekleniyor. Organizasyon için çeşitli alanlarda endemik ve tıbbi aromatik bitkilerle hazırlanacak botanik bahçelerinde, kentin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak.