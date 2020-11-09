Potaya kilit vuruldu

Balıkesir’de amatör futbol kulüpleri de var...

Voleybol ve hentbol takımları da...

Hele hele Basketbol...

Potada uzun yıllar Balıkesir ve ve Bandırma’nın adını duyurdular.

Taaa ki geçtiğimiz yıla kadar!

Evet, pandemi onları da ekonomik dar boğaza sürükledi, basketbolun kapısına kilit vuruldu!

Uzun yıllar adı Banvit olarak bilinen basketbol takımı şirketin el değiştirmesi ve yeni sahiplerin de basketbola sıcak bakmamasıyla sarsıldı. TekSüt desteği bu kulübü yaşatmaya çalışsa da, Bandırma Basket Kulübü sadece 1 yıl dayandı...

Yazık oldu, o güzelim basketbol takımına!

Ekonomik kriz aşılır mı, kilit yerinden sökülür mü, şimdilik soru işareti!

Ama halkın üzüntüsü büyük. 2013’te Basketbol Süper Ligi’nde finale kadar gelen ve şampiyonluk heyecanı yaşayan Banvit ikincilikte kalmıştı. Ancak 2017’deki Türkiye Kupası şampiyonluğu çok büyük başarıydı. Bir ilçe takımının Eurochallenge Cup ve Eurocup’ta yarı final görmesi, çeyrek finalleri alışkanlık haline getirmesi, son olarak Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanını Bandırma’ya taşıması, öyle değerliydi ki...

İşte, bir dönemlere damgasını vuran Bandırma’nın gözbebeği basketbol kulübünün şimdilerde yerinde yeller esiyor!

Diyeceksiniz ki, A takım ve diğer yaş gruplarındaki sporcuların durumu ne, nereye gittiler?

Neyse ki, özellikle A takımındaki oyuncuların yaş ortalaması çok gençti, onların tamamı Beşiktaş’a transfer oldu, bu da ilçe halkı için bir teselli olarak öne çıkıyor, en azıdan gözbebekleri olan gençlerin gelişimlerini izleme şansları var. Daha da ötesi o gençler, büyük olasılıkla 12 Dev Adam’ın iskeletini oluşturacaklar, önümüzdeki 10-15 yıla damga vuracaklar. İçlerinden NBA’e gidenler de olacak ve Bandırma onlarla hep gurur duyacak. Keşke bu başarı hikayesini yazanlara biraz daha destek olunsaydı, o oyuncu fabrikası kapanmasaydı.

Bir masal gibiydi

Küçük bir ilçe takımının basketbol sayesinde adını nasıl tüm Avrupa’ya duyurduğunu göstermişti bize Banvit. Başkan Özkan Kılıç kurmuştu bu hayali. Sonrasında Turgay Çataloluk, Turgay Zeytingöz onun en büyük yardımcıları oldu. Kulüp büyüdükçe büyüdü, marka oldu. Aslında bir şirketin de yapabileceği en büyük reklamı yaptığına şahit oluyorduk. Her şey rüya gibiydi. İlçe halkı basketbolu çok sevmiş ‘Vefa tribünü’ Kara Ali Acar Spor Salonu’nu kat kat güzelleştirmişti.

Alt yapı fabrikasına döndü Bandırma, sayısız oyuncu yetiştirdi. Açık sahalar yapıldı, rahmetli İsmet Badem ve Mehmet Baturalp ile Allah uzun ömür versin Aydın Örs gibi efsaneler, hayattayken isimlerinin sahalara verilmesinin onurunu yaşadı. Yani Özkan Kılıç ve ekibi sadece bir kulüp yönetmemişti, ilçeyi bir basketbol mabedi haline getirmişti. Ama Banvit’in yeni sahipleri nedense basketbolu sevmedi, TekSüt desteği de yetmedi. Bu hikaye de (şimdilik) acı sonla bitti... Ama orada basketbol yüreklere yerleşti, yine küllerinden doğacaktır, benim umudum bitmedi.

‘Ekonomik açıdan sürdürülemezdi’

Balıkesir ve Bandırma ilçesinin yüz akı olan Basketbol Süper Ligi takımlarından TekSüt Bandırma, geçtiğimiz Temmuz ayında faaliyetlerini durdurdu. Sportif Direktör Turgay Çataloluk’la telefonla görüştük, ligden çekilmelerinin nedenlerini sorguladık.

Ligden çekilmelerinin temelinde ekonomik şartlar olduğun kaydeden Çataloluk, şöyle konuştu:

“Tabii ki bizler de üzgünüz... Bizi böylesi bir karara zorlayan en büyük faktör ekonomiktir. Bünyemizde 100’e yakın sporcu yer alıyor. Bunların tüm masraflarını, eğitimlerini dahil biz karşılıyorduk. Son sponsorumuzla asla bir sıkıntımız olmadı, onlar sözleşmenin şartlarına uydular. Tabi ki onca sporcuyu bünyenizde bulundurmanın bir ekonomik faturası var. İşin açıkcası ekonomik açıdan sürdürebilir bir konuma sahip değildik ve Temmuz ayında ligden çekildik, tüm şubelerimizi kapattık. Sonuçta ülkemizin pandemi nedeniyle bulunduğu şartlar da ortada. Başka çaremiz yoktu maalesef.”

Peki, tekrar açılır mı, umudunuz var mı?

“Bu tabloda zor gözüküyor, inşallah açılır, tabi ki bu da temenniden öteye malesef gidemiyor, yine de umudumuzu koruyoruz...”

Her şey gençler için!

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye’nin birçok ilinde başlatılan ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesine Balıkesir de dahil edildi.

Yapımının büyük bir kısmı tamamlanan Merkez Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu’nda hem yeni yetenekler taranacak hem de sporcuların daha rahat şartlarda çalışması sağlanacak. Tesiste olimpik havuzun yanında 3 antrenman salonu, antrenör ve hakem odaları, soyunma odaları, hamam ve masaj odaları ile fitness salonu bulunacak.

Yüzme havuzunun yanında bakanlığın başlattığı Gençlik Merkezi ve yurt inşaatı da devam ediyor. Gençlik Merkezi’nin %90’ı tamamlanırken bu tesiste ise 9 derslik, çok amaçlı spor salonu ve kütüphane yer alacak. Öğrenci yurdunda da adeta sona gelindi. 333 odalı yurt bin kişilik olacak.