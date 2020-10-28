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    28.10.2020 - 07:00 |

    Rekortmen Topuz

    Bugün mali anlamda zorluklar yaşayan Kayserispor, aslında futbolcu satışı konusunda da oldukça başarılı... Bu konuda rekor Mehmet Topuz’da...

    Rekortmen Topuz

    Topuz, 9.5 milyon euroya Fenerbahçe’nin olurken, ikincilik kürsüsüne ise Galatasaray’a giden Nordin Amrabat oturdu. 8 milyon 600 bin euroluk bir gelirle bir sarı-kırmızılı kulüpten diğerine geçen Amrabat’ın peşinden ise 5 milyon 250 bin euroluk bonservis bedeliyle Trabzon’a giden Gökhan Ünal geldi.

    Kayserispor’dan üç büyüklere giden son isim de Bernard Mensah oldu. Beşiktaş’a giden Ganalı oyuncu 500 bin euroya kiralansa da, 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

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