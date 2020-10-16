Şampiyon şehir maziyi arıyor

Türk futbolunda Bursaspor, yepyeni bir sayfa açmış ve geleceğe yön vermişti. 2009-10 sezonunda Süper Lig tarihinin 5. şampiyonu olma başarısını elde eden yeşil-beyazlılar artık o günlerden uzakta duruyor.

Merhum başkan İbrahim Yazıcı’nın vizyonu ve liderliğinde 2010’da Şampiyonlar Ligi sahnesinde ilk kez bir Anadolu takımı boy gösteriyordu. Tribünlerde de Teksas’ın önderliğinde Türkiye’de gıpta ile izlenen Timsah, tarihi yeniden yazıyordu.

Dile kolay üst üste tam 5 sene Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Bursaspor, 2015 sonrası adım adım eridi. Şenol Güneş yönetiminde 2014-15 sezonunda Türkiye Kupası’ndaki final ve ligde ilk 7 sırada yer alan Timsah, bir anda yanlış transfer politikalarının kurbanı oldu.

Yeni açılan Bursa Büyükşehir Belediye Stadı modern görünümü ve Borussia Dortmund’un evini andıran kale arkasıyla ‘Yeşil Duvar’ görüntüsü kazansa da istenen başarılar gelmedi. 2018’de Pablo Martin Batalla’nın vedası ve açılış maçındaki 4-2’lik Trabzonspor galibiyeti dışında istenen sonuçlar alınamadı. Recep Bölükbaşı, Ali Ay ve Mesut Mestan yönetimlerinde başarıdan uzak kalan Bursaspor, bu sezon Erkan Kamat yönetiminde bu sezon gençlerle yola çıktı. Transfer tahtasının kapalı olması ve 6 milyon euroya yaklaşan acil para ihtiyacı yeşil-beyazlıları zora sokuyor.

Başkan Erkan Kamat ve yönetim, ekonomik konularda sıkıntılar çekerken, futbol takımı Süper Lig’e geri dönmek istiyor. Geçen sezon play-off yarı finalinde Adana Demirspor’a elenerek kriz yaşayan Timsah, bu sezon genç bir kadroyla yola çıkmak zorunda kaldı.

1986’da Türkiye Kupası, 1971 ve 1992’de Başbakanlık Kupası ile 2010’daki Süper Lig şampiyonlukları kulüp müzesinde en güzel yerde duruyor, bu buhranlı günlerin bitmesi için teknik direktör Mustafa Er ve gençlere rehberlik ediyor.

KİMSE YOKKEN TEKSAS VARDI

Bursa ve Bursaspor dendiğinde akıllara bir de efsane Teksas grubu gelir. 1966-67 sezonundaki meşhur Zonguldakspor deplasmanından bu yana tribünlerde olan Teksas’ın ünü Türkiye’yi de aştı. Uganda’ya yapılan sosyal yardımlar, Kızılay’a verdikleri destek ve şehirde sıkıntıdaki herkese el uzatmalarıyla hep çok sevildiler. Öte yandan tribünlerde, ‘Kimse yokken Teksas vardı’ ve ‘Teslim olmadan geçti Elli Sene’ pankartlarıyla da ses getirdiler.

‘İkinci Şampiyonlar Vakıfköy’den Çıkacak’

Yeşil-beyazlı kulübün tarihinde Vakıfköy Tesisleri büyük önem taşıyor. Şu anda ismi Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri olarak geçen bu futbol yuvası, Türk futboluna çok önemli yıldızlar kazandırdı.

2009-10 sezonunda kazanılan şampiyonlukta kadroda yer alan Sercan Yıldırım, Volkan Şen, Serdar Aziz, Ozan İpek gibi isimler Vakıfköy’ün suyunu içmiş oyunculardı. Vakıfköy’de de dev bir bayrakta ‘2. Şampiyonlar Vakıfköy’den Çıkacak’ yazısı hemen dikkat çeker.

Öte yandan son dönemde yetişen ve Avrupa’ya açılan Enes Ünal ile Ertuğrul Ersoy da gençler için ilham kaynağı. Her ne kadar ekonomik sıkıntılardan dolayı son dönemde istenen yatırımlar yapılamasa da bu sezonki kadronun oluşması tamamen altyapı sayesinde geldi.

Tarihi başarılar

- 2009-10 Süper Lig şampiyonluğu

- 1986 Türkiye Kupası

- 1971 ve 1992 Başbakanlık Kupaları