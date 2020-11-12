Şampiyonluk hayal değil

Süper Lig tarihine geç katılan Sivasspor, son 15 yıldır Türk futbolunun saygın kulüplerinden biri oldu. 2004-05 sezonunda bir alt ligde kazanılan şampiyonluk sonrası Süper Lig’e adını yazdıran Sivas şehrinin gururu, özellikle ilk yıllardaki çıkışıyla ses getirdi.

1967’de kurulan ve Süper Lig’e tam 38 yıl hasret kalan Sivasspor, başarılarıyla hasretin acısını fazlasıyla çıkardı. İlk 2 sezonunda Süper Lig’de 7. ve 8.’lik alan Yiğidolar, 2007-08 ve 2008-09 sezonunda zirve adayı takımlardan biri haline geldi. Anadolu’dan Şampiyonlar Ligi’ne giden ilk takım olan kırmızı-beyazlılar, 2008-09 sezonunda şampiyonluğu kılpayı kaçırdı.

Mecnun Odyakmaz’ın başkanlığında 15 yıldır disiplinli bir şekilde ilerleyen Sivasspor, 2016’da alt lige tekrar düşse de toparlanmasını bildi. Geçen sezon Rıza Çalımbay yönetiminde yeniden ilk 4’e giren Sivasspor, yakın gelecekte tekrar zirve hesapları yapmak istiyor.

Bursaspor’un 2010’daki şampiyonluğunun ateşini aslında Anadolu’da Sivasspor yakmıştı. Şimdi yeniden Anadolu’da şampiyonluk potansiyeli taşıyan en önemli kulüplerden biri olarak başı çekiyorlar.

2009’daki Süper Lig ikinciliği halen daha kulüp için bir gurur kaynağı. 2009, 2013 ve 2015’te Türkiye Kupası’nda yarı finalden elenen Yiğidolar, artık kulüp müzesine bu kupayı eklemek istiyor.

2015-16’da küme düşüp, hızlıca Süper Lig’e yükselmesini bilen kırmızı-beyazlı takım, bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa Ligi gruplarında yer alıyor ve ülke puanı için onurlu bir mücadele veriyor.

Samba rüzgarı

Kısa sürede Süper Lig’de saygın bir kulüp haline gelen Sivasspor’da dünya futbolunun ünlü ülkesi Brezilya’dan çok önemli isimler geldi. Futbolcu olarak Brezilya Milli Takımı’nda da oynamış Cicinho ve Robinho kırmızı-beyazlı formayı taşıdı. Ayrıca gelmiş geçmiş en büyük sol bek olarak dünyada nam salan Roberto Carlos, ilk teknik direktör deneyimlerini Sivas’ta geçirdi.

Kral Aatif!

Kulüp tarihinde Sivasspor’un bir diğer önemli başarısı 2013-14 sezonunda gelmişti. Yiğidolarda oynayan Faslı Aatif Chahechouhe, bir kanat oyuncusu olmasına karşın kaydettiği 17 golle, Süper Lig’de gol kralı olmuştu. Sivasspor tarihinde bir ilk gerçekleşmişti.

Tarihe geçen rekabet

Türk futbolunun en önemli ezeli rekabetlerinden biri Sivasspor ile Kayserispor arasındadır. Sivasspor’un kurulduğu günden bu yana Kayserispor ile bir rekabet halindedir. İki kulüp arasındaki ilk maç tarihe ‘1967 Kayseri stadyum faciası’ olarak da geçmiştir. 17 Eylül 1967’de Kayseri’de Kayserispor ve Sivasspor takımları arasındaki maçta çıkan, 43 kişinin ölümü, yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan tribün olayları halen daha unutulmamıştır.

O olaylarda 43 kişinin öldüğü haberinin Sivas’a yayılması sonucu Sivas’ta yaşayan pek çok Kayserilinin işyeri saldırıya uğramıştır. Çıkan olaylar nedeniyle iki takıma da 17 maç saha kapama cezası verilirken takımların 5 yıl boyunca aynı gruplarda futbol oynamaması kararı alınmıştır.

Ünlü yıldızlar

Yiğidolarda birçok Avrupa çapında ünlü yıldız oynadı. Mecnun Odyakmaz’ın başkanlığında tanınmış futbolcular Sivasspor’da yer aldı. John Utaka, Kamil Grosicki, Cicinho, Robinho, Manuel da Costa, Kone, Eneramo, Gradel ve Rafik Djebbour dikkat çeken isimler.

Zirve sezonu: 2008-2009

Sivasspor tarihinde hiç kuşkusuz en önemli sezon 2008-09 sezonu oldu. O dönem Anadolu’nun şampiyonu gözüyle bakılan Yiğidolar, Beşiktaş ile giriştiği yarışı kılpayı kaçırmıştı. Hatta son 4 haftaya lider giren kırmızı-beyazlılar, tecrübesizliğin kurbanı olmuştu.

Tam 17 hafta ligde liderlik koltuğunda oturan Bülent Uygun’un takımı, 34 haftada 66 puan toplamış ve şampiyon Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde kalmıştı. O sezon Mehmet Yıldız attığı 16 golle parlamıştı.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi vizesi alarak, Anadolu’yu Devler Ligi heyecanına boğan ilk şehir olma gururu yaşanmıştı.

İşte o sezonki ideal Sivasspor 11’i: Petkovic, Abdurrahman Dereli, Sedat Bayrak, Bilica, Hayrettin Yerlikaya, Musa Aydın, İbrahim Dağaşan, Sezer Badur, Pini Balili, Mehmet Yıldız, Kamanan.

Efsane golcü

Süper Lig’de ilk kez 2005-06 sezonunda boy gösteren Sivasspor, bugüne kadar birçok önemli futbolcuyu kadrosunda barındırdı. Bu isimlerin başında forvetteki güçlü futboluyla Mehmet Yıldız geliyor. Sivasspor formasıyla özdeşleşen Mehmet Yıldız, 134 maçta 50 gol attı. Ayrıca A Milli Takıma kadar yükselip, kırmızı-beyazlılarda kaptanlık yapan yıldız golcü, halen daha kulüp tarihinde önemli bir yere sahip.

İstanbul’a ihracat

Anadolu takımları arasında her zaman tercih edilen kulüplerden Sivasspor, İstanbul takımlarına da birçok yıldız yetiştirdi.

Özellikle bu sezon transfer döneminin en fazla konuşulan isimleri Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş, İstanbul’a adım attı. Emre Kılınç, Galatasaray’a giderken, Mert Hakan ise Fenerbahçe ile anlaştı. Her iki yıldız da Sivasspor ile parlayarak A Milli Takım’a kadar yükseldi.

Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya

Sivas şehri sadece futbolda değil olimpik sporlarla da her zaman gündeme geldi. Hamza Yerlikaya, spor tarihine ‘Asrın Güreşçisi’ ismiyle yazılarak hem Yiğidolar hem de Türkiye için bir gurur kaynağı oldu.

Uluslararası Güreş Federasyonu FILA tarafından ‘Asrın Güreşçisi’ olarak kabul edilen Hamza Yerlikaya, Sivas şehri için bir gurur kaynağıdır. Tıpkı Babası Mustafa Yerlikaya gibi güreşçi olan Hamza Yerlikaya 1986 yılında güreşe başlamıştır.

Hamza Yerlikaya’nın katıldığı ilk uluslararası turnuva Kanada Quebec’de yapılan 1991 Yıldızlar (16 yaş altı grubu) Dünya Şampiyonası’dır. Bu turnuvada dördüncülük elde etmiştir.

1996 Atlanta ve 2000 Sidney Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Yerlikaya, 3 kez Dünya Şampiyonu, 8 kez de Avrupa Şampiyonu olmuştur. Greko-Romen stilde 82, 84, 85 ve 86 kilolarda adeta rakip tanımayan Hamza Yerlikaya, Türk spor tarihinin efsanelerinden biri haline gelmiştir.

22 Ekim 2012 tarihinde yapılan seçimle Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı görevine de gelen Yerlikaya daha sonra şehri Sivas’tan milletvekili seçilmiştir. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak halen daha Türk sporuna hizmet eden unutulmaz güreşçi, gençlere de örnek olmayı başarmıştır.

GURUR KAYNAĞI TAHA AKGÜL

Sivas şehri için güreşteki bir diğer gurur kaynağı Taha Akgül olmuştur. 29 yaşındaki serbest güreşçi, tıpkı Hamza Yerlikaya gibi efsaneler arasına adını yazdırmıştır. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde beden eğitimi bölümü mezunudur ve daha sonra şehrinde yani Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi almıştır.

Uluslararası arenalarda tarihi başarılara imza atan Akgül, Mart 2012’de Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 120 kiloda serbest kategoride altın madalya kazandı. Akgül, 2012’de Londra Olimpiyaları’nda da Türkiye’yi temsil etti.

2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 125 kiloda Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan’da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalya onuru yaşadı. Akgül, 2015 Avrupa Oyunları’nda serbest stil 125 kiloda bir kez daha şampiyonluk elde etti.

Las Vegas’ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 125 kilo serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov’u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. Brezilya Rio’daki 2016 Yaz Olimpiyatları’nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı.

Milli sporcular

Türk sporu için çok önemli bir şehir olan Sivas, milli takımlara çeşitli branşlarda sporcu yetiştirmiştir. Son dönemde de birçok milli sporcu çeşitli branşlarda Türkiye’ye hizmet etmektedir.

Milli atlet Alper Kulaksız, şampiyon halterci Caner Toptaş, Wushucu milli sporcu kardeşler Murat, Fatih ve Şeyma Urhan, kick boksta dünya üçüncülüğü olan Talha Emir Buldu, Gençler Avrupa şampiyonu milli halterci Ahmet Turan Okyay, Balkan şampiyonu karateci Oğuzhan Ada, Muay-thai dünya şampiyonu Furkan Alıcı ve milli karateci İlknur İmece öne çıkan değerli isimlerdir.

Ekolojik stat Yeni 4 Eylül

Türkiye’deki dev stat projelerinin en önemlilerinden biri de Yeni 4 Eylül Stadı oldu. Ülkemizin ilk ekolojik stadı olarak da dikkat çeken spor kompleksi birçok özelliğiyle Avrupa’daki örneklerinin çok önünde duruyor.

Sivasspor’un maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadı her haliyle herkeste hayranlık uyandırıyor. Kısa sürede şehrin simge noktalarından olan yeni stat, Türkiye’nin ilk ekolojik stadı olma özelliğini taşıyor.

2013’te yapımına başlanan ve 21 Ağustos 2016’da tamamlanan statta yağmur ve kar sularını depolayarak elektrik enerjisine dönüştüren bir sistem bulunuyor. Böylece hem kendi elektriğini karşılıyor hem de şehre katkı veriyor.

Stadın bulunduğu alanda ayrıca atletizm tesisi, iki spor salonu, yüzme havuzu, idari binalar, güreş eğitim merkezi binası projede yer almıştır. 27 bin 532 kapasiteli stat UEFA standartlarına uygundur.

Sivas’ın sert kış koşullarına karşı da alttan ısıtmalıdır. Yeni 4 Eylül Stadı’nda ayrıca şu özellikler bulunmaktadır: Tamamı kapalı tribünler, C90 görüş açısı, iki kat tribün yapısı, kapalı ve açık otopark, 500 kişilik loca ile VIP tribün.