‘Sanatın her dalına açık bir şehir’

‘Operalarımız’ ‘Oratoryolarımız’ ve “Cemal Reşid Rey ile Operetlerin İzinde” adlarındaki kaynak eserlerin yazarlarından Doç. Elif Sanem Güleç, akademi kariyerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde sürdürüyor. Üniversitede Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Sahne Sanatları Bölümü Başkanlığı’nın yanı sıra bölümün şan derslerinde öğrenci yetiştiriyor. Güleç ile Malatya’daki kültür sanat hayatını ve akademik çalışmalarını konuştuk.



“Operalarımız” “Oratoryolarımız” ve “Cemal Reşid Rey ile Operetlerin İzinde” adlarındaki kitaplarınızdan bahseder misiniz?

“Operalarımız” kitabı 1917-2017 tarihleri arasında Türk besteciler tarafından yazılmış operalarımızı ele alıyor. Çalışma, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün arşivinden ve bestecilerle yapılan birebir görüşmelerden derlendi. Gazete ve dergilerin de taranmasıyla, kitabın ortaya çıkması üç yılımızı aldı. Bu yazım serüveni Türk operalarını içeren bir kaynak arayışıyla başladı. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda sadece opera, operet, oratoryo, bale vb. için hazırlanmış alana özgü katalog çalışması bulmak mümkün değildi. Yani, pek çok araştırmada olduğu gibi bu da bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Çalışmada toplam 91 eser yer alıyor. Aradan geçen süre içinde bestecilerimiz yeni eserler ürettiler. Biz de önümüzdeki yıl kitabımızı bu doğrultuda güncelleyeceğiz. “Oratoryolarımız” adlı kitabımız ilk kitap çalışmamızla benzer bir yapıda tasarlandı. Her iki kitapta da bestecilerimizin eserlerini bir araya getirmeyi ve tanıtmayı amaçladık. “Oratoryolarımız”da toplam 24 eser ele alınıyor. Üçüncü kitabımız olan “Cemal Reşid Rey’le Operetlerin İzinde”, Rey’in 1920-1972 yılları arasında bestelediği operetler hakkında; kitap, dergi, gazete, temsil kitapçığı ve tezlerde yer alan bilgileri içeriyor. Çalışma, bestecinin operet alanında sağladığı başarının nedenlerine ışık tutuyor. Birbirinin devamı olarak düşünülmüş bu üç kitabın müzik kurumlarımız, araştırmacılarımız, orkestralarımız ve yorumcularımız için bir el kitabı olmasını ve müzik literatürümüze katkı sağlamasını arzu ettik.



Yeni kitap geliyor



Şu anda üzerinde çalıştığınız bir proje var mı?

Evet. Ahmed Adnan Saygun’un opera librettolarının kaynak metinle olan ilişkisini ele alacağım yeni bir kitap üzerinde çalışıyorum. İnceleyeceğim operaların, rejisör ve yorumculara dramatik yapının çözümlenmesinde faydalı olabileceğini düşünüyorum.











‘8 bin yıllık geçmişi var’

Bir akademisyen olarak güzel sanatlar ve müzik alanındaki akademiyi nasıl tarif edersiniz? Malatya’yı bu alanda nasıl buldunuz?



Öğrencilerimizi yetiştirirken; toplumsal, tarihsel, kültürel bilince sahip, özgün ve deneysel sanat ürünleri ortaya koyabilen bireyler olmalarını arzu ediyoruz. Üniversitemiz Malatya’nın sosyo-kültürel dokusuna uygun yeni proje ve etkinliklerle bölgenin tanıtılmasına katkılar sağlayacaktır. Bilinen 8 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski yerleşim yeri niteliği taşıyan şehrimiz sanata ve sanatın tüm alanlarına açık zengin insan potansiyeline sahip.

Festival kenti

Malatya’nın kültür sanat yaşamına dair ne söylemek isterseniz? Üniversitedeki çalışmalarınız bu alana nasıl katkıda bulunuyor size göre?



Malatya; Uzun Metrajlı Film Festivali, Kısa Metrajlı Film Festivali, Kayısı Festivali, Arguvan Türküleri Festivali ve 13 ayrı ilçemizde düzenlenen kültür sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor. Malatya Musiki Cemiyeti, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ve mahalle aralarında bulunan çok sayıda müzik kursu şehrimizin kültür ve sanata olan düşkünlüğünün bir göstergesi. Malatya’da sahne sanatları alanında eğitimin öncülüğünü Malatya Turgut Özal Üniversitesi yaptı. Ülkemizin sayılı kadın rektörlerinden Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut öncü oldu. Fakültemiz bünyesinde önümüzdeki dönem Radyo Televizyon Bölümü’nün de açılması planlanıyor. Sahne Sanatları mezunlarıyla Malatya Devlet Tiyatrosu’nun aktif faaliyete geçeceğini, Şehir Tiyatroları’nın kurulacağını düşünüyoruz.