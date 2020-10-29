Serik’te dev hamle!

Antalya’nın Serik ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından önemli bir adım atıldı. Dev bir yatırımla 500 kişilik öğrenci yurdu hazır hale getirildi. Şehir için son derece değerli bir yatırım gençlerin hizmetine sunuldu.

5 bloktan oluşan yurtta, 1 adet sosyal tesis, 1 adet yurt bloğu, 2 idari bina ve 1 adet giriş kontrol binası yer alıyor. 500 kişilik yurtta 184 kişilik yemekhane, 162 oda ve 6 engelli odası, 10 adet öğrenci atölyesi, 190 kişilik konferans salonu, etüt odaları, faaliyet odaalrı ve mescitler de bulunuyor. Bahçe ve yeşillik alanlar ile otel konforundaki odalarıyla Serik’te kazandırılan öğrenci yurdu büyük beğeni topluyor. Öğrenci yurdunda hem eğitim hem de sosyalleşme imkanlarının fazla olması öğrencilere avantaj sağlıyor.