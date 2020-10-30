Spor doğasında var

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, kentteki spor faaliyetlerinin durumu ve geleceğe yönelik planlarını Milliyet’e anlattı. Mart ayından bu yana görev yaptığını belirttiği ilin spor potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyleyen Boz, pandemi süreci nedeniyle dünyanın her yerinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da etkinliklerin ve müsabakaların azaldığını ancak tamamen durmadığını aktardı.

Takım sporlarında çok öne çıkmadığını itiraf ettiği ilin buna karşın güreş, atıcılık, yüzme gibi bireysel sporlarda güçlü olduğunu ifade eden Cemil Boz, “Bölgemizde 11 baraj var. Dolayısıyla su sporlarına elverişli bir yerdeyiz. Off-shore bile yapılıyor. Narlı-Pazarcık’tan Mardin’e paraşütle inen arkadaşımız var. Güreşte karakucak festival havasında yapılıyor. Karate, eskrim, okçulukta da iddialı bir yer” dedi.

Bisiklet sporunu daha da yaygınlaştırmak ve bu branşta uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak istediklerini aktaran Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Boz, “Pandemi nedeniyle biraz daha önümüzü görmeye ihtiyacımız var ancak buna karşın yeni organizasyonlar için girişimlerimiz bulunuyor. Gelecek yıl 1 dağ ve 1 de yol bisikleti yarışını düzenlemeyi planlıyoruz. Türkiye Bisiklet Federasyonu’na ilgili teklifimizi yaptık. Onlar da Uluslararası Bisiklet Federasyonu’na ilettiler” diye konuştu.

Yeni tesisler yolda

Su sporları için uygun bir yer olarak tanımladığı ilde aynı zamanda yeni tesis çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Cemil Boz şöyle devam etti: “Kano ve kürek takımlarımız da mevcut ve bunlar su sporları merkezinde çalışıyorlar. Gençlik merkezi yapıldı, milli takımlar kamp eğitim merkezi yapılıyor ve ilçelerde yapımı devam eden bir çok salon ve tesis bulunuyor.”

‘Spor turizmini de hedefliyoruz’

Kahramanmaraş Cemil Boz’a göre her türlü doğa sporu için de biçilmiş kaftan… Gençlik ve Spor İl Müdürü, işin sportif tarafının yanında gerçekleştirilen organizasyonların hem kentin tanıtımı hem de yeni gelir kaynakları açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, işin bu yönünün de kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Cemil Boz “Dağcılık ve trekking için de son derece müsait bir yerdeyiz. Burası gerçekten harika doğası olan bir yer. Buraya bir kez gelen dağcı bir daha gelmemezlik edemez. Düzenleyeceğimiz organizasyonlarda spor turizmini de hedefliyoruz. Uluslararası organizasyonlar bu açıdan da çok önemli” şeklinde konuştu.

Gençlik hamlesi!

Türkiye’nin bir çok yerinde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da satranca genç kuşağın ilgisi oldukça yoğun ve il genelindeki lisanslı sporcu sayılarında bu branş başı çekiyor. Satrancın müfredata girmesi ve ilkokullarda ders olarak okutulmaya başlamasının da etkisiyle son yıllarda yurt çapında artan popülaritesinin bu bölgeye de bariz bir yansıması olmuş. Maraş’ta 9143’ü erkek, 4148’i kadın olmak üzere toplamda 13291 lisanslı satranç oyuncusu bulunuyor.

Maraş’ın balık adamı

Kahramanmaraşlı paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu zorluklarla dolu hayatından dünya şampiyonu olarak çıkmayı başardı. Balık Adam lakaplı sporcu doğduğu kentin gururu olurken “Ben başardıysam herkes başarabilir” diyerek gelecek nesillere de güven aşılıyor.

Paralimpik yüzücü Beytullah Eroğlu, ulusal ve uluslararası düzeyde son dönemde ismini en çok duyuran Kahramanmaraşlı sporculardan biri olarak öne çıkıyor. Doğuştan iki kolu olmayan ve bir ayağı diğerinden 12 santim kısa olan Beytullah Eroğlu, 2001’de tanıştığı yüzmeyle bu branşta çığır açtı. Türkiye ile uluslararası arenada birçok madalya kazandı, rekor kırdı ve ilklere imza attı.

Henüz 10 yaşında Türkiye şampiyonu oldu. İlk uluslararası deneyimi 2008’de Slovakya’daydı ve buradan iki gümüş madalyayla döndü. Berlin’de yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 50 metre kelebekte altın madalya; 200 metre karışıkta ise gümüş madalya kazandı.

2014 IPC Avrupa Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kelebekte Avrupa 2.’si, 200 metre karışık ve 50 metre sırtüstünde ise Avrupa 4.’sü, Glasgow’daki Dünya Yüzme Şampiyonası’nda 50m. sırtüstünde dünya üçüncüsü oldu.

Ailesinin destekleri olmasa bugünlere gelemeyeceğini ifade eden Beytullah, engelli bireyler olarak karşılaştıkları en büyük sorunun insanların ön yargısı olduğunu söyleyerek, “Ben başardıysam herkes başarabilir” derken, “İstanbul Büyükşehir Belediyespor beni dünya şampiyonu yaptı (2017 Meksika-50m. kelebek). Türkiye’nin yüzmedeki ilk dünya şampiyonuyum. Vücudum neyi kaldırır zaman gösterecek. 2024’e kadar devam etmek istiyorum” diyor.

‘Tokyo’da altın alacağım’





Beytullah Eroğlu gibi şehrin bir diğer gururu da Sevilay Öztürk. Londra’da geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu bronz madalya alarak büyük bir başarı kazandı. Sevilay Öztürk, 47.35 saniyelik derecesiyle dünya üçüncüsü oldu. 2018 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş, 2017 Avrupa Gençlik Oyunları’nda ise 50 metre sırt üstünde altın madalyayı boynuna taktı. Kahramanmaraş BŞ Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 17 yaşındaki Sevilay, yüzmenin hayatına etkisini “Önceden hiç dışarı çıkmayan bir insandım. Yüzmeye başladıktan sonra güzel bir arkadaş çevrem oldu” şeklinde anlatırken, “Salgında ara verdiğimiz çalışmalara tekrar başladık. Tokyo Oyunları’nda birinci olup bayrağımızı dalgalandıracağım” diyerek de hedefini dile getiriyor.

Karakucak: Şampiyonlar yetiştiriyor

Karakucak güreşleri minder güreşlerinin alt yapı kaynağı olarak nitelendiriliyor. Kahramanmaraş’ın geleneksel sporu, bir çok büyük şampiyonun yetişmesine zemin hazırlıyor.

Kahramanmaraş denilince akla ilk gelen geleneksel sporlardan bir tanesi karakucak güreşleri. Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde festival organizasyonu şeklinde düzenli olarak müsabakaları yapılan ancak en çok Maraş ve ilçeleriyle özdeşleşen bu spor dalında pehlivanlar yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre boylara ayrılarak çimenlik açık alanda kispet denilen kalın kumaş pantolonla müsabakalara katılıyorlar.

Tamamen yağsız bir şekilde gerçekleştirilen güreşlerde vücudun hiç bir bölgesine yağ sürülmesine müsaade edilmiyor, yapılış tarzı ile serbest güreşe benziyor. Minder güreşlerine en önemli alt yapı kaynağı olarak bilinen karakucak güreşleri, 1925’lerden günümüze dek ülke güreşine bir çok büyük şampiyon kazandırdı. Türk güreşinin efsanesi olarak bilinen Yaşar Doğu da onlardan bir tanesi.

Çocukluğunun geçtiği köyde güreşe başlayan Yaşar Doğu, daha delikanlılığın eşiğinde iken yaman bir karakucak güreşçisi olarak adını bütün çevreye duyurdu.

Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğuna giden yol kendisi için bu şekilde açıldı. Kahramanmaraş’ta her sene Altın Kemerli Karukacak Güreş Festivali yapılıyor ve organizasyona İran, Rusya, Gürcistan, Romanya, Azerbaycan, Türkmenistan gibi daha bir çok ülkeden de sporcu katılıyor.

Futbol yetişmeye çalışıyor

K.Maraş’ta futbol diğer bir çok branştan daha az popüler. Lisanslı futbolcu sayısının 1339 ve futbol branşı olan kulüp sayısının 45 olduğu ili, en üst kategoride temsil eden takım olan Kahramanmaraşspor, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele ediyor. Türkoğlu Belediyespor, Andırın Yeşildağspor ve Elbistanspor da bölgenin BAL liginde oynayan takımları.

Hastaneden havuza

Kentin uluslar arası başarılar yakalamış iki önemli sporcusunu da değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Sevilay Öztürk’ün yüzmeye başlamasına ilişkin ilginç bir anekdotu paylaştı. Beytullah Eroğlu’nun babası ile Sevilay Öztürk’ün babasının karşılaşmalarının güzel bir başlangıca vesile olduğunu belirten Boz, “Sevilay ve Beytullah’ın babası bir gün hastanede karşılaşıyorlar. Beytullah’ın babası bizimki yüzüyor deyince, ailesi Sevilay’ı da yüzmeye veriyor” dedi. Boz ayrıca İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olduğunu belirttiği Beytullah’ı akademisyen olarak da görmek istediklerini dile getirdi.

Yönetmelikle sabitlendi

Karakucak güreşleri için Türkiye Güreş Federasyonu tarafından hazırlanmış bir karakucak güreş yönetmenliği bulunuyor. Türkiye genelinde müsabakalar bu yönetmelik esasları dahilinde yapılıyor. Müsabaka süresinde tuş olmadığı takdirde, güreşçilerin aldığı puanlarla galip ve mağluplar belli oluyor. Puanlar eşit olursa, uzatmada ilk puanı alan galip ilan ediliyor. Üç dakika içinde puan alınamazsa galip hakem kanaati ile belirleniyor.

Offshore tarihe geçti

Kahramanmaraş’ın tarihindeki en önemli spor organizasyonlarından bir tanesi, bundan 10 yıl önce düzenlenen offshore yarışları oldu. Offshore 2010 Dünya Şampiyonası’nın bir ayağı, Menzelet Barajı’nda gerçekleştirildi. Kahramanmaraş böylece ilk kez su sporlarında bir dünya şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Barınma ve spor bir arada

Kahramanmaraş il ve ilçelerinde hummalı bir tesisleşme hamlesi gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Afşin ilçesinde yaptırılan 500 kişilik öğrenci yurdu hem gençlerin barınma imkanını karşılıyor, hem de bünyesindeki spor alanlarıyla gençlere spor yapabilecekleri mekanlar sunuyor. 16.290 metrekare alana yapılan ve modern görüntüsüyle dikkat çeken merkezde, basketbol sahaları başta olmak üzere bir çok açık alan spor sahası bulunuyor.