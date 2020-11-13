Spor kenti olma yolunda

Afyonkarahisar spor alanındaki yatırımlara hız veren kentlerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Farklı branşlardaki spor kulüpleri önemli başarı hedefleriyle yollarına devam ederlerken, tesisleşme konusunda atılan adımlarla da, hem uluslararası başarılara imza atacak sporcular yetiştirmek hem de bölgenin spor turizmi açısından bir cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Futbol, basketbol ve voleybol, takım sporlarında Afyon’un profesyonel liglerde üst seviyelerde varlık gösterdiği branşlar. Futbolda Afjet Afyonspor Misli.com 2. Lig’de, basketbolda HDI Sigorta Afyon Belediye ING Süper Ligi’nde, voleybolda ise Afyon Belediye Yüntaş Axa Sigorta Efeler Ligi’nde mücadelesini sürdürüyor.

Ancak bunun yanı sıra şehirde son dönemde bireysel ve amatör sporlar açısından da önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Yüzme, kano gibi bir çok dalda atılım içerisinde olunduğu, kentteki spor yaşamının belli branşları aşarak portföyünü genişletmeye çalıştığı görülüyor.

Bu doğrultuda ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da son dönemde yüzme önemli bir yer tutuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında diğer branşlarda eğitim gören gençler ve çocuklar “Hayata Kulaç Atıyoruz, Sağlığımızı Koruyoruz” sloganı ile yüzmeyi öğreniyor. 15 branşta eğitim alan sporculara gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ek olarak haftada 1 olmak üzere yüzme eğitimi veriliyor.

Bu sayede atletizm, basketbol, badminton, cimnastik, eskrim, güreş, hentbol, halter, karate, masa tenisi, taekwondo, tenis, voleybol ve vücut geliştirme branşlarında eğitim alan sporcular branş derslerinin yanında yüzme eğitimi de alıyor. Bu doğrultuda Yüzme Milli Takım Antrenörü Doç. Dr. Erkan Günay da kente gelerek buradaki antrenörler ile bir araya geldi, teorik ve uygulamalı eğitim verdi. Gerçekleştirilen hamleler, tüm branşlarda alt yapıda kalıcı olarak ihtiyaca cevap verecek bir sistem ve yeni eğitim modelinin hayata geçirilmesi olarak değerlendiriliyor.

Filedeki gurur

Voleybolda Afyon Belediye Yüntaş son dönemdeki başarısıyla kentin gururu oldu. Filede ülkenin en üst seviye ligi olan AXA Sigorta Efeler Ligi’nde boy gösteren takım burada Arkas spor, Halkbank, Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto gibi ligin en güçlü ekipleriyle kora kor bir mücadele içerisine girdi.

Serüvenine 2013’te Afyon Belediyespor bünyesinde kurularak başlayan erkek voleybol şubesi, 2013-14 sezonunda Türkiye Erkekler Voleybol İkinci Ligi’nde oynadığı maçlar sonucunda Türkiye Erkekler Voleybol Birinci Ligi’ne yükseldi, 2015-16 sezonunda ise tarihinde ilk kez Efeler Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi.

2016 yılında takımın ismi Afyon Belediye Yüntaş oldu. 2016-2017 sezonunda Efeler Ligi’nde takım, ligi normal sezonda 10. sırada tamamladı ve play out grubunu lider tamamlayarak ilk sezonunda ligde kalmayı başardı.

Afyon Belediye Yüntaş, 2017-18 sezonunu ise tarihinde ilk kez ilk 8 takım içerisinde tamamladı, bir sonraki sezon ise küme düştü.

2019-2020 sezonuna Afyon Belediye Yüntaş ismi ile giriş yapan takım, Türkiye Erkekler Voleybol Birinci Ligi normal sezonunu ilk 4 takım arasında tamamladı, final grubuna da kaldı. Pandemi sebebiyle alınan karar sonrası bir yıllık aradan sonra tekrar AXA Sigorta Efeler Ligi’ne yükselme başarısı elde etti. Maçlarını 2800 kişi kapasiteli Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynayan mor-beyazlı ekibe, seyirciye izin verilen dönemlerde taraftarı da tribünleri doldurarak büyük destek veriyor.

Zafer yürüyüşü

Yedi yıllık bir kulüp olan ve maçlarını Zafer Stadı’nda oynayan Afjet Afyonspor, Türkiye’de en hızlı yükselen ekiplerden biri haline geldi. Amatör kümeden ardı ardına tırmandığı basamaklarla şehrin gururu haline gelerek, bir sezon kaldığı TFF 1. Lig’e kadar yükselme başarısı gösterdi.

Şehri futbolda en üst seviyede temsil eden takım Afjet Afyonspor, Misli.com 2. Lig’de mücadele ediyor. Birbiri ardına elde ettiği başarılı derecelerle, kısa sürede bulunduğu liglerde kademe atlayan mor-beyazlı takım 2015-16 sezonu sonunda Bölgesel Amatör Lig’den 3.lige yükseldi. Burada yalnızca bir sezon bekleyen Afyon ekibi ilk sırada tamamladığı ligden direkt olarak terfi etmeyi başardı.

2017-18 sezonunda ikinci ligdeki ilk macerasında play-off oynama başarısı gösteren Afjet Afyonspor, finalde karşılaştığı Sakaryaspor’u mağlup ederek soluğu TFF 1. Lig’e çıktı. 2013 yılında kurulan kulüp böylece en önemli başarısını elde etmiş oldu. Ne var ki 2018-19 sezonunda bu seviyede kalıcı olmayı başaramadı ve 16. sırada küme düşme potasında tamamladığı sıralama sonucunda yeniden bir alt lige dönmek zorunda kaldı.

Afjet Afyonspor geçen sezon yükselme hedefiyle yola koyuldu. Takım bu hedefine yaklaştı da ancak play-off potasına girmenin eşiğinde olduğu altıncı sırada bulunduğu esnada ligler bitime altı hafta kala pandemi nedeniyle iptal edildi. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta bu sezon da aynı hedef doğrultusunda başladı. Şehrin gururu olan mor-beyazlılar, içinde bulunduğumuz sezonda yine TFF 1. Lig’e dönme hedefiyle mücadelesine devam ediyor.

Sahipataspor’un isim değiştirmesiyle yedi yıl önce kurulan Afjet Afyonspor, ilin sembolü haşhaş çiçeğinin rengi mor-beyaz renklerini alarak formasına koydu. Kulübün logosu da haşhaş bitkisinin formunun içerisinde yer alan futbol topu olarak belirlendi. Takımın maçlarını oynadığı yeni stadı 2015’te açıldı. Modern bir görünüme sahip olan Afyon Zafer Stadyumu da, yine takımın renklerini yapıya aksettiren bir formda tasarlandı.

DEV SPOR KOMPLEKSİNİN ÖZELLİKLERİ

- 15 bin seyirci kapasiteli stadyum

- 2 sentetik, 8 doğal çimli antrenman sahası

- 500 ve 1000 seyirci kapasiteli 2 spor salonu

- 2 açık, 2 kapalı tenis kortu

- Işıklandırmalı atletizm sahası

- 60 yataklı kamp eğitim merkezi

- Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu

- Su kayağı tesisi

Kocatepe’nin koca tesisi

Spor tesisleri konusunda önemli adımların atıldığı Afyonkarahisar’da Türkiye’nin en büyük spor komplekslerinden biri hizmete girdi. Dev kompleksin kurulumu bölgedeki spor ve sporcu varlığının artırılmasını sağlarken, il dışından gelecek sporcular ve takımlar için de bir seçenek oluşturuyor.

Kocatepe Spor Kompleksi’nde; 15 bin seyirci kapasiteli UEFA standartlarına uygun ışıklandırmalı stadyum, UEFA start 2 belgeli ışıklandırmalı 2 adet sentetik, 8 adet doğal çim yüzeyli futbol antrenman sahası, 500 ve 1000 seyirci kapasiteli 2 adet spor salonu, 60 yataklı kamp eğitim merkezi, 2 adet açık ve 2 adet kapalı tenis kortu, Class 2 belgeli ışıklandırmalı atletizm sahası, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve su kayağı tesisi yer alıyor.

Türkiye’nin önemli sağlık tesislerinden Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon merkezine yakınlığı sporcu sağlığı açısından tercih sebepleri arasında yer alan tesise futbol takımları yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca komplekse yürüme mesafesinde olan mevcut termal otellerle birlikte termal-spor turizminde atılım yapılması da, özellikle yaz kampı dönemlerinde birçok futbol kulübünün tercih etmesinde etkili oluyor.

Afyonkarahisar’ın düşük nem oranı ve serin havasıyla spor müsabakaları için ideal bir iklime sahip olmasının da önemine dikkat çekiliyor. Tüm bu faktörler eşliğinde her yıl Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve yurt dışından gelen takımlar, Kocatepe Spor Kompleksi’ni kamp merkezi olarak değerlendiriyorlar.

Takımlar değişiyor mor-beyaz kalıyor

Afyonkarahisar’da il merkezini futbolda temsil eden takım yıllar yılı sürekli değişti. Birbiri ardına kurulup kapanan takımların yerini, ismi değişen yenileri aldı. Bu kulüplerin değişmeyen yanı kentin simgesi haşhaş çiçeklerinin mor-beyaz renkleri oldu.

Afyonkarahisar, kenti temsil eden takımların tarihsel durumları açısından Türkiye’nin pek çok değişik bölgesine göre önemli bir farklılık gösteriyor. İl bünyesinde geçmişten bugüne kenti temsil eden sabit bir takım bulunmuyor. Profesyonel futbol heyecanının 1967-68 sezonunda başladığı Afyon’da futbol kulüpleri birbiri ardına açılıp kapandı, eskilerin yerini yenilerinin aldığı şekilde bir silsile ortaya çıktı.

Afyonkarahisar il merkezi profesyonel liglerde üç farklı dönemde dört başka kulüple temsil edilmesiyle öne çıkıyor. Tamamı tarihe karışan bu ekiplerin ardından son olarak kurulan Afjet Afyonspor, bayrağı devralmış durumda.

Kulüplerin isimleri değişse de, değişmeyen şey mor-beyaz renkleri olarak dikkat çekiyor. Kapatılan her kulübün yerine bir şekilde yenisini koymayı başaran kentte futbolseverler de kendilerini her seferinde yeni temsilcilerini desteklerken buluyor.

Afyonspor: 1967’de 27 Ağustos Gençlik ve Afyon Gençlerbirliği’nin birleşmesiyle Afyonspor kuruldu. Takım 2. Lig’e giriş yaptı, altı sezon bu seviyede oynadı. 1972-73 sezonunda 3. Lig’e, bir sonraki sezonsa amatör lige düşünce 1974’te kapatıldı.

Yeni Afyonspor: 1981 yılında Yeni Afyonspor adıyla yeni bir kulüp kuruldu. 1983-84 sezonunda 2. Lig’e giren takım, uzun yıllar 2. Lig ve 3. Lig’de mücadele ettikten sonra 2003-04 sezonunda amatör lige düştü ve ardından kapandı.

Afyonkarahisarspor: 2004-05 sezonunda 3. Lig’e çıkan Afyon Şekerspor’un isminin değiştirilmesiyle Afyonkarahisarspor kuruldu. 2. Lig’e çıkmayı da başaran takım 2011-12 sezonuyla birlikte ise Bölgesel Amatör Lig’e düştü. Burada da tutunamayan kulüp sonrasında kapandı.

Afjet Afyonspor: Afyonkarahisar’ın son temsilcisi Afjet Afyonspor, Sahipataspor’un isminin değiştirilmesiyle 2013’te meydana geldi. Serüvenine Bölgesel Amatör Lig’de başlayan mor-beyazlılar, kent merkezinin profesyonel liglerdeki yeni temsilcisi oldu.

POTADA EN YUKARIDA

Afyon Belediyespor ismiyle 2013’te kurulan erkek basketbol takımı, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde başladığı macerasına bu sezon itibariyle en üst lig olan ING Basketbol Süper Ligi’nde HDI Sigorta Afyon Belediyesi ismiyle devam ediyor. Maçlarını 2833 kişi kapasiteli Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynayan mor-beyazlı takım, 2020-21 sezonunda kadrosunda üçü ABD’li, biri Sloven, biri Nijeryalı olmak üzere toplam beş de yabancı oyuncu bulunduran Afyonkarahisar, bu ligde kalıcı olmak istiyor.

Karatenin gururu

Afyonkarahisar’ın yetiştirdiği başarılı sporcular arasında olan milli karateci Ayşe Yılmaz Dünya Şampiyonluğu elde etti. Şili’de geçtiğimiz yıl düzenlenen 11. Dünya Karate Şampiyonası’nda Kata dalında aldığı başarılı sonuçla altın madalya alan Ayşe Yılmaz ayrıca Gençler Ferdi Kata Dalında Türkiye’nin ilk altın madalyasına imza atan isim olarak da tarihe geçti.

Kano tesisi geliyor

Afyonkarahisar’da, son olarak kano tesisi içinde harekete geçildi. Spor kenti olma yolunda ilerleyen Afyon’da bu yeni bir spor branşının tesisi içerisinde kayıkhane, kafeterya, Amfi, kapalı antrenman yeri, toplantı salonu, soyunma odaları, mescit ve antrenör odaları olacak. Olimpiyatlarda en fazla madalya sayısına sahip olan kano branşının ilde başlamasıyla birlikte, kısa sürede yetişecek sporcularla yeni başarılar ve kanoda Türkiye’de söz sahibi olunması hedefleniyor.