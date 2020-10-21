Spor ve sporcu dostu Şahinbey

Gaziantep’te bir ilçe belediyesi, Şahinbey... Sakın ola ilçe diye dudak bükmeyin, 926 bin kişilik nüfusuyla Türkiye’nin 57 ilinden daha büyük... Bir de buna Suriye’den zorunlu göçle gelenleri eklediğinizde varın siz düşünün.

Ancak Şahinbey Belediyesi’nin en belirgin özelliği, spor ve sporcunun dostu olması... Çünkü burada basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, badminton, judo, taekwondo, karate, halkoyunları, kick boks, masa tenisi, atıcılık, bisiklet, okçuluk, atletizm, pilates ve özel yetenek gibi 17 ayrı branşta sporcu yetiştiriyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her köşede bir spor alanı oluşturmayı başarmış. Okulun bahçesinde bir boşluk var; halı saha yapmış, parklara halkın kullanabileceği kondisyon aletleri konulmuş... Dile kolay, 400 bin dolayında öğrenciye spor ayakkabısı hediye etmiş.

Bisiklet kentine doğru

Başkan Tahmazoğlu öğrencilere bisiklet hediye ederek spora teşvik ettiklerini belirterek, “Bugüne kadar belediyemiz 9 bin 332 öğrenciye bisiklet hediye etti. 10 bin adet daha bisiklet dağıtmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşların daha rahat bisiklet kullanabilmeleri için bisiklet yolları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şehrin trafiğini rahatlatmak için dağıtmış olduğumuz bisikletlerin kullanımında kolaylık sağlamak için bugüne kadar da 17 bin 61 metre bisiklet yolu yaptık” dedi.

Şahinbey Belediyesi, 1 milyon 700 bin metrekare üzerine kurulu Akkent Spor Köyü’nün içerisine Ampute ve Okçuluk Sahası yaptırarak, Gaziantep’te bir ilke imza attı. Ampute futbolunda devrim niteliği taşıyan tesisler, okçuluk sporunun gelişiminde de önemli bir rol oynadı.

Ampute takımı destan yazdı

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Gaziantep’in Süper Lig’deki tek ampute futbol takımına sahip. Daha önce engellilerin rehabilite edilebilmesi ile başlayan proje, daha sonra yarışmacı bir kimlikle spor dalına dönüştü. Türkiye genelinde birçok güçlü takımın bulunduğu Ampute Futbol Süper Ligi’nde Şahinbey Ampute Futbol Takımı müzesini Türkiye Kupası ve Lig Şampiyonluğu ile taçlandırdı. Ekip, son sezonu da şampiyon olarak tamamladı.