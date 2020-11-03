Sporla yaşam bir kültür

Denizli denilince akla ilk olarak Denizlispor geliyor ancak burası en az futboldaki kadar diğer branşlarda da hareketli bir kent. Bu yıl Atletizm Federasyonu takvimindeki üç yarışmaya birden ev sahipliği yapan Ege şehri, sonrasında Türkiye Kros Şampiyonası için de seçilen yer oldu. Lisanslı sporcu sayısı, şehir nüfusunun %13.75’ini oluşturan Denizli, genç nüfüsunu spora yönlendiriyor.

Pandemi koşullarına karşın hız kesmeyen spor organizasyonlarından bir tanesi, sporların anası olarak bilinen atletizmde gerçekleşti. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ağustos ayında dört gün boyunca süren Spor Toto U18 Atletizm Ligi ve Spor Toto U20 Atletizm Ligi müsabakaları düzenlendi. Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi’ndeki pandemi kurallarına uygun müsabakalara U18’de 331; U20’de 251 sporcu katıldı.

Triatlon ili

Denizli bu süreçte triatlon müsabakalarına da ev sahipliği yaptı. Türkiye Triatlon Federasyonu faaliyet programında yer alan 2020 yılı Puanlı Triatlon Yarışları 13 Eylül’de 63 sporcunun katılımıyla yapıldı. Ege kentinde triatlon altyapısının bulunduğunu söyleyen Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya, “Denizli triatlonda lokomotif il olacak” değerlendirmesini yaptı. Amatör sporlara ilgiyi artırmak ve dikkat çekmek için her sezon öncesi yapılan Amatör Spor Haftası da bu sene 5-11 Ekim tarihlerinde kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Denizli’de spor kültürünün oluşması ve sağlıklı yaşam için hareket etme anlamında önemli bir aşama kaydedildiğini, sabah erken saatlerde spor yapan insanların sayısının arttığını, sporla yaşamı bir arada kültür haline getirmek hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Denizli’nin en büyük markası

Horozlar olarak bilinen yeşil-siyahlı takım Süper Lig tarihinin en çok puan toplayan on sekiz takımı içerisinde yer alıyor, Avrupa kupalarında dördüncü turu görmüşlüğü bulunuyor. Maçlarını oynadığı Atatürk Stadyumu, Türkiye’deki ilk tel örgüsüz stadyum olma özelliğini taşıyor.

Denizlispor Türkiye’de en üst seviyedeki futbol liginin gediklisi ekiplerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. 1966 yılında kurulan köklü kulüp kentin simgesi olan horozu, logosuna koyup lakabı olarak üstlenmesiyle de biliniyor.

Futbol takımıyla bilinen kulübün bünyesinde voleybol, basketbol, masa tenisi, yüzme, satranç, buz pateni ve cimnastik branşları da faaliyet gösteriyor.

Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan 18 takım içerisinde yer alan Denizlispor, Türkiye’yi bir dönem Avrupa kupalarında da temsil etti.

2002-03 sezonunda UEFA Kupası’nda Fransa’nın Lorient, Çek Cumhuriyeti’nin Sparta Prag ve Fransa’nın Lyon takımını eleyerek 4.tura yükselerek bu kulvardaki en önemli başarısını yakaladı.

Bu sezon Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde mücadelesini sürdüren yeşil-siyahlılar toplamda 16 milyon euronun üzerindeki kadro değerinde ve kadrosunda Subotic, Rodallega gibi yıldızlar bulunuyor.

Yeni yönetim kurulunun görev dağılımını geçtiğimiz ay yapan Denizlispor ardından kulübün resmi Youtube kanalını kurmak gibi bir dizi yeniliği de hayata geçirdi.

Yeni stadyum yolda

Türkiye’de son dönemde gerçekleşen stat yatırımlarına Denizli de ekleniyor. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı’nda gündeme gelen konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, yaklaşık 30 bin kapasiteli olması beklenen ve 191.330 m2’lik alan içine yapılacak yeni stadyum alanı için Kayalar Mahallesi belirlendi.

FIFA standartlarına uygun olarak kuzey-güney doğrultusunda planlanan yeni stadın inşaatı tamamlanıncaya kadar Denizlispor maçlarını, 1987 yılında yapılan 18.745 kişi kapasiteli, Kuşpınar Mahallesi’ndeki Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynamaya devam edecek.

Sporcu fabrikası

Denizli’deki tesis yatırımları arasında merkez sporcu fabrikası ve öğrenci yurdu da bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan modern tesisler hamlesi çerçevesinde sporcu fabrikası ikmal inşaatı 5 bin 100 metrekare alan üzerine gerçekleştirildi. 2000 kişilik öğrenci yurdu ise gençlerin barınma ihtiyacını karşılayacak.

Toplam 68 bin 728 metrekare inşaat alanına 9 blok halinde yapılan ve 695 oda ile 2109 yatak kapasitesini bünyesinde barındıran yurtta ayrıca gençlik ofisi, konferans salonu ve öğrenci atölyeleri bulunuyor.

Atletler Tokyo’ya hazırlanıyor

Milli atletler 2021 Tokyo Olimpiyatları’na Denizli’deki Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi’nde hazırlanıyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar geçtiğimiz günlerde tesislere ziyarette bulunarak burada hazırlanan milli sporcular ve beraberindekilerle incelemelerde bulundu.

Çintimar, kentin atletizm faaliyetlerinin geliştiğini ve ciddi bir atılıma geçtiğini, Türkiye Kros Şampiyonası için de seçilen yer olduğunu söyledi, merkezi ülkedeki en iyi tesislerden birisi olarak nitelendirdi. Milli atletler Yasmani Copello Escobar, Alperen Acet ve Atlet Ramil Guliyev de ziyarette hazır bulundu.

16 yıllık rekoru kırdı

Alperen Acet kentin atletizmdeki en önemli yükselen değeri ve dereceleriyle hemşerilerini heyecanlandırıyor. Yüksek atlamada 2.30’luk yükseklikle 16 yıllık Türkiye rekorunu kıran 22 yaşındaki sporcu ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası’nda Berlin Olimpiyat Stadında 60 bin kişinin önünde finale kalarak tarihe geçti, Avrupa Şampiyonası tarihinde 1958’de Çetin Şahiner’den sonra erkekler yüksek atlamada finale kalan ikinci Türk yüksek atlamacı oldu.

Napoli’de geçtiğimiz yıl düzenlenen Üniversite Yaz Oyunları’ndan Türkiye’ye gümüş madalya getiren Alperen, Denizli ve Türkiye’yi yurt dışında temsil ettiği için çok mutlu olduğunu belirterek “Geldiğim noktada annemin bana katkısı çok büyük oldu. Bu teşvik beni hep kamçıladı. Hedefim Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanmak” diyor.

ALPEREN ACET’İN DERECELERİ

- Haziran 2015 Okul Sporları Dünya Şampiyonu

- Mart 2016 2.16m Gençler Türkiye Rekoru

- Şubat 2017 Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası Balkan Şampiyonu

- Eylül 2017 U-20 Avrupa Kulüpler Şampiyonası Avrupa Şampiyonu

- Haziran 2018 2.30m Büyükler Türkiye Rekoru

- Şubat 2019 2.26m Büyükler ve U23 Salon Rekoru

LİSANSLI SPORCU SAYILARI

LİSANSLI SPORCU 142.688

SGM SPORCU SAYISI 77.289

OKUL SPORLARI SPORCU 29.157

ASKF SPORCU SAYISI 5.269

İL SPOR MERKEZİ SPORCU 29.181

SPOR KULÜBÜ 337

Merkezefendi’nin iki hedefi

Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Süper Lig’e yükselerek bir ilki başarmak için sezona flaş transferler yaparak girdi. Üç yıllık geçmişi olan genç kulüp lig mücadelesinin yanında, yetiştirdiği oyuncuların farklı ekiplere gidip kendilerini oralarda temsil etmesini de hedefliyor.

Denizli kentini basketbolda, üç yıl önce kurulan ve yeni bir takım olan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket temsil ediyor. İkinci lig seviyesindeki Türkiye Basketbol Ligi’nde bir üst lige yükselmek için mücadele eden takım maçlarını 3500 kişi kapasiteli Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynuyor. Bu sezonun başında ülkenin en üst ligine yükselmenin kıyısından döndü. Bandırma’nın ING Basketbol Süper Ligi’nden çekilme kararının ardından Denizli temsilcisi bu kontenjanı doldurmak için başvuruda bulundu.

Başvuru gerekli şartları sağlayamadığı için reddedilince gittiği Tahkim Kurulu, açılan kontenjan için takımlara süre tanıdı. Sonrasında başvuru yapan üç takımdan Fethiye Belediye Spor Kulübü, geride kalan sezonda ligdeki sıralaması daha yukarıda olduğu gerekçesiyle üst lige alınan takım oldu.

Şeniz Doğan iddialı

Süper Lig’de yer alacak tarihteki ilk Denizli takımı olma fırsatını son anda kaçıran Merkezefendi bu hedefini, flaş transferlerle girdiği yeni sezonda gerçekleştirmek istiyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ligdeki mücadeleleri kadar oyuncu yetiştirme konusunun da kendileri için öncelikli olduğunu belirtiyor. Takımın hedeflerini anlattığı konuşmasında Doğan, “Alt yapıya önem verip geliştirmek istiyoruz. Biz, Denizli ve Merkezefendi’den oyuncu yetiştirip, farklı takımlara gidip bizleri oralarda temsil etmesini istiyoruz” diyor.

Geleceğin yüzücüleri yetişiyor

İl merkezinde 4, ilçelerde ise 4 olmak üzere 8 kapalı yüzme havuzu, kentte yüzme sporuna ilgiyi artırdı. Ücretsiz yüzme kurslarıyla keşfedilen genç yetenekler Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı’nda gelecek müsabakalara hazırlanıyor.

Takımda lisanslı sporcu sayısı 88’e ulaşırken, 50 dolayında gençte altyapıdan yetişmeye devam ediyor.

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” Denizli’de 2018 yılında başlarken, ilk yılında ilkokul 3. sınıflara yönelik uygulandı.

Projeden 1324 öğrenci yararlandı. Projenin sonraki yıllarında halkı da içine alan çalışmalarda 22.124 kişi yüzme eğitimi aldı.

Yüzme Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışlarında Denizlili sporcu Baturap Ünlü, 400m bireysel karışık dalda 4.30.11’lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak bu branşta önemli bir aşama kaydetti.

Güreşin üç yıldızı

Denizli son dönemde yetiştirdiği başarılı güreşçilerle de dikkat çekiyor. Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Süleyman Karadeniz, Dünya ve Avrupa Gençler Güreş Şampiyonalarında birincilikler elde eden Arif Özen’in yanı sıra Süleyman Demirci de kenti temsil ediyorlar.

Karateci kızlar bir harika!

Karatede Denizlili sporcular son dönemde elde ettikleri başarılarla hemşehrilerini sevindiriyor.

Damla Su Türemen, Şili’de düzenlenen Genç ve 21 Yaş Altı Karate Dünya Şampiyonası’da ferdi kata dalında dünya ikincisi oldu, sonrasında Macaristan’daki Avrupa Karate Şampiyonası’nda Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Eylül ayındaki Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası’nda ise Ümit-Genç Bayanlar Takım Kata’da Denizli Karate İhtisas Spor Kulübü altın madalya aldı.

Avrupa ve dünya şampiyonu Batuhan

İspanya’nın Tenerife kentinde yapılan Dünya Karate Şampiyonası’nda Denizlili Mehmet Batuhan Özdemir’in de yer aldığı genç erkek kata milli takımımız, finalde Mısır’ı 4-1 yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Milli Karateci Mehmet Batuhan Özdemir’in kariyerinde iki Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor.