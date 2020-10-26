Süper Bordo Bereliler

Türkiye’nin en büyük futbol sahnesinde yer almak ve dev kulüpleri şehre getirebilmek, yarım asrı aşan bir hayaldi Hatayspor için ve sonunda gerçek oldu...

İş insanı Razık Gazel başkanlığında 1967 yılında Kurtuluşspor, Esnafspor ve Reyhanlı Gençlikspor’un birleşmesiyle kurulan Hatayspor uzun seneler çeşitli liglerde mücadele etti. 2017-2018 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükselen bordo-beyazlı takım daha sonra hiç hız kesmedi.

2018-2019 sezonunda TFF 1. Lig play-off finalinde Gaziantep FK’ye penaltılarda yenilerek Süper Lig’in adeta kapısından dönen Hatayspor, 2019-2020 sezonunda işini şansı bırakmadı. Oynadığı güzel futbolla hem futbol severlerin hem de rakiplerinin saygısını kazanan Akdeniz ekibi ligin 10. haftasında teslim aldığı liderlik koltuğunu bir daha bırakmadı, şampiyon unvanıyla Süper Lig’e adını yazdırdı.

Hatayspor bu büyük zaferiyle hem kentin tarihinde Süper Lig’e yükselen ilk kulüp olmayı başardı, hem de halkın gurur kaynağı oldu. Dile kolay, 53 yıllık büyük hedefe ulaşan bordo-beyazlı takım, futbolda en iyilerin ligine katılmıştı. Yıllardır televizyondan izlenen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi devler artık Hatay’a misafir olarak gelecekti...

Hatayspor’un tarihi başarısına; demir-çelik, madencilik ve liman işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren şehrin devlerinden Atakaş Şirketler Grubu kayıtsız kalmadı. Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ve Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş’ın çabaları sonunda Atakaş, Hatayspor’un isim sponsoru oldu.

Bordo bereliler artık daha güçlü, daha cesur ve daha kararlıydı.

Öyle ki ilk maçta son şampiyon Medipol Başakşehir’i mağlup ederek, Süper Lig’e süper bir başlangıç yaptılar. İkinci hafta 9 kişi kalmalarına rağmen Fenerbahçe deplasmanından puan çıkarırken, üçüncü maçta bu kez Kasımpaşa’yı eli boş gönderdiler. Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan farklı yenilgiyle rüyadan çabuk uyansalar da ‘kolay lokma’ olmadıklarını herkese gösterdiler...