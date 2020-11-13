Takımlar değişiyor mor-beyaz kalıyor

Afyonkarahisar, kenti temsil eden takımların tarihsel durumları açısından Türkiye’nin pek çok değişik bölgesine göre önemli bir farklılık gösteriyor. İl bünyesinde geçmişten bugüne kenti temsil eden sabit bir takım bulunmuyor. Profesyonel futbol heyecanının 1967-68 sezonunda başladığı Afyon’da futbol kulüpleri birbiri ardına açılıp kapandı, eskilerin yerini yenilerinin aldığı şekilde bir silsile ortaya çıktı.

Afyonkarahisar il merkezi profesyonel liglerde üç farklı dönemde dört başka kulüple temsil edilmesiyle öne çıkıyor. Tamamı tarihe karışan bu ekiplerin ardından son olarak kurulan Afjet Afyonspor, bayrağı devralmış durumda.

Kulüplerin isimleri değişse de, değişmeyen şey mor-beyaz renkleri olarak dikkat çekiyor. Kapatılan her kulübün yerine bir şekilde yenisini koymayı başaran kentte futbolseverler de kendilerini her seferinde yeni temsilcilerini desteklerken buluyor.

Afyonspor: 1967’de 27 Ağustos Gençlik ve Afyon Gençlerbirliği’nin birleşmesiyle Afyonspor kuruldu. Takım 2. Lig’e giriş yaptı, altı sezon bu seviyede oynadı. 1972-73 sezonunda 3. Lig’e, bir sonraki sezonsa amatör lige düşünce 1974’te kapatıldı.

Yeni Afyonspor: 1981 yılında Yeni Afyonspor adıyla yeni bir kulüp kuruldu. 1983-84 sezonunda 2. Lig’e giren takım, uzun yıllar 2. Lig ve 3. Lig’de mücadele ettikten sonra 2003-04 sezonunda amatör lige düştü ve ardından kapandı.

Afyonkarahisarspor: 2004-05 sezonunda 3. Lig’e çıkan Afyon Şekerspor’un isminin değiştirilmesiyle Afyonkarahisarspor kuruldu. 2. Lig’e çıkmayı da başaran takım 2011-12 sezonuyla birlikte ise Bölgesel Amatör Lig’e düştü. Burada da tutunamayan kulüp sonrasında kapandı.

Afjet Afyonspor: Afyonkarahisar’ın son temsilcisi Afjet Afyonspor, Sahipataspor’un isminin değiştirilmesiyle 2013’te meydana geldi. Serüvenine Bölgesel Amatör Lig’de başlayan mor-beyazlılar, kent merkezinin profesyonel liglerdeki yeni temsilcisi oldu.