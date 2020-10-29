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    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri Tam otomasyon peynir üretiyor
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    29.10.2020 - 07:01 |

    Tam otomasyon peynir üretiyor

    Ekici Peynir’in hikayesi 1957’de Konya’da başlıyor. Şirket 1979 yılında yeni atılımlar yapma hedefiyle Antalya’ya taşınıyor. Ürün portföyünde kaşardan ricottaya, süzmeden beyaz peynire kadar 30’a yakın peynir çeşidi bulunan şirket, günlük 360 ton sütten 65-70 ton peynir üretiyor.

    Tam otomasyon peynir üretiyor

    “Aklımız fikrimiz peynir” ifadesini kullanan Ekici Peynir Genel Müdürü Burçin Ekici, “Peynir sektöründe ilk 5 firma arasında yer alıyoruz. Fabrikamıza her gün Aydın’dan Konya’ya kadar geniş bir alandan süt tedarik ediyoruz. Gelen sütleri sadece peynir üretimi için kullanıyoruz” diyor.

    2014’ten bu yana beyaz peyniri tam otomasyon sistemle ürettiklerini kaydeden Ekici, “4.5 yıllık çalışma sonucu geliştirilen teknoloji sayesinde, şu an sektöre örnek olan bir tesise sahibiz. Bu teknoloji için altyapısıyla beraber 10 milyon euro yatırım gerçekleştirerek beyaz peynir süt işleme kapasitemizi yılda 110 bin tona çıkardık. 2018’de yapılan 10 milyon TL değerindeki yatırımla süzme peynir üretimimizi 3 kat artırdık. Tek kullanımlık tereyağı ve krem peynir kapasitemizi 4 katına çıkardık” ifadesini kullanıyor.

    Yeni pazarlar

    Şirket olarak öncelikli pazarlarının Türkiye olduğunu belirten Ekici, gelecek dönemde ihracatı artırmayı hedeflediklerini söylüyor. Ekici, şöyle devam ediyor: “Bu doğrultuda, ihracat için yeni yapılandırmalara gidiyoruz. Örneğin bu yıl daha önce girmediğimiz Yemen, Gürcistan ve Sudan gibi yeni pazarlara ürün gönderdik. 2019 yılı ciromuz 413 milyon lira, bu yıl 500 milyon lirayı aşkın ciro hedefliyoruz. 580 çalışanımız var.”

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