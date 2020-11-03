Tarıma tohumdan katkı sunacak

Gerek hibrit tohum çalışmaları, gerekse katma değerli ürün konusunda tarıma dayalı sanayiyi güçlendirme hedefiyle borsa, pek çok üründe hedef koydu. 5 büyük başlık etrafındaki çalışmalarını anlatan Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, tarımda planlı üretim, toprakların en iyi şekilde kullanılması ve hibrit tohum konularında önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

5 dev proje

Başkan Tefenlili, şöyle devam etti: “Denizli Ticaret Borsası olarak 5 önemli projemizle başta şehrimize ve ülkemize katkı sunmak için çalışıyoruz. Bunlardan ilki, 5 yılda 500 bin ceviz fidanını ücretsiz şekilde çiftçilerimize dağıtıyoruz. Üçüncü yıldayız ve 400 bini aşkın fidan dağıttık; takibini de yapıyoruz. Paydaşlarımızla, fidanlar verime geçtiğinde ceviz ithalatını yüzde 40 azaltmayı öngörüyoruz. İlimiz, Türkiye ve dünyanın en büyük leblebi üreten şehri. Leblebi sektörünün ihtiyacı olan nohut tohumları geliştiriyoruz. Son zamanlarda çerezlik ay çekirdeğini ithal eder olduk. Hibrit tohum üzerinde çalışıyoruz. İlimizde faaliyet gösteren tarıma dayalı işletmelerini tek bir noktada toplamak için yoğun uğraş sarf ediyoruz. Son olarak ise lisanslı depoyu şehrimize kuracağız.”

‘Rekabetçilik artar’

Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için gıda organize sanayi bölgeleri (OSB) ile yeni bir aşamaya geçilmesi önerisini sunan Başkan Tefenlili, OSB’lerin planlı büyümesi, etrafında kümelenme oluşturulması ve yüksek teknoloji kullanılmasıyla rekabetçiliğin artacağını dile getirdi.