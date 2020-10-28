Ticaretin kalbine turizm dopingi

Yıllardır yürütülen titiz çalışmalar, Erciyes Dağı’nı kış turizminde adım adım yukarı taşıyor. Her yıl gelen yabancı turist sayısına yeni ülkeler eklenirken, yerli turist de rotasını kırıyor. Bir master plan çerçevesinde yürütülen Erciyes Dağı düzenlemesi, uluslararası standartlarda pistler, kayakçılar için ideal kar ve konaklama için çeşitli seçenekler oluşturdu. Bu kapsamda devam eden yatırımlar da var. Bu cazibe merkezinin temelinde ise Kayseri Erciyes AŞ çalışmaları bulunuyor. Adeta bölgeyi yeniden parlayan bir yıldız haline getiren şirket, büyükşehir belediyesi iştiraki olarak şehrin kurgusunu da dönüştürüyor.

‘Sürpriz olmayacak’

Erciyes Dağı’nın dünyanın spor merkezi olma yolundaki son gelişmelerini Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı anlatıyor:

“Kayseri, bir ticaret merkezi olarak nam saldı. Hatta bu özelliği onu en değerli ‘Anadolu Kaplanı’ yapıyor. Sanayide böylesine iyi bir altyapıya artık ‘bacasız sanayi’ olan turizmin de giderek artan desteğini sunuyoruz. Erciyes Master Planı ile şehir, bir turizm merkezine dönüşüyor. Girdileri yüzde yüz yerli olan bir kaynak olarak turizm, bir kenti, bir ülkeyi tek başına kalkındırma potansiyeline sahip. Mesela bu sezonda, pandemiden bir sorun çıkmazsa, her hafta 8 uçak gelecek. 2 bin 500’e yakın yabancı turist demek. Yeni tur operatörleri de yeni uçuşlara ekliyor. Rusya, Ukrayna, Polonya, İngiltere, Belarus… Dağın ünü kıtalara yayılıyor. Yakın dönemde şehrin ekonomisinin en önemli ayağının turizm olması sürpriz olmaz.”

12 aya yayılıyor

Erciyes Dağı sadece kayak için değil; bisiklet turizminde de bir marka haline geliyor. Otel yatırımları, tur şirketleri, restoranlar ve bunlara bağlı olarak artan nitelikli istihdam, şehre yeni bir çehre de kazandırıyor. ‘Son üç yıldaki değişim çok büyük bir başarı hikayesi’ diyen Cıngı, “Bisiklet turizmi, yüksek irtifa spor merkezi, kamp merkezi hedefiyle bölgede turizm 12 aya yayılıyor” dedi.