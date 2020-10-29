Turizmin başkenti!

Turizm, tarım ve sanayi sektörlerinde ön plana çıkan Antalya, ekonomideki liderliğini pekiştiriyor. Birçok sektörde fırsat sunan kentin, yatırım potansiyeli yüksek. Antalya’dan 2019 yılında 1.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Son dönemde tropikal ürün üretimiyle öne çıkan kent, Türkiye’nin avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80’ini gerçekleştiriyor. Muz ve avokadonun yanı sıra kentte, mango, longan, liçi, ejder meyvesi, kahve ve çikolata meyvesi gibi birçok ürün üretiliyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, doğru yatırımla her sektör için Antalya’da bir fırsat olduğunu belirtiyor. “Tarım ve turizmde Türkiye’nin başkentiyiz” diyen Çetin, “Antalya her türlü potansiyele sahip. Yatırımcı olarak baktığımızda turizm, tarım, bilişim, yazılımda olanaklar var. Bütün sektörlerde fırsat var diyebiliriz. Antalya turizm yazılımında en üst seviyeye gelmiş durumda. Tüm dünyaya turizm yazılımlarını ihraç edecek duruma geldik. Çoğunluğu tarım ve turizmde olmak üzere şehir 1 milyon civarında iş gücüne sahip” diyor.

OSB’ler artacak

Antalya’da turizm denilince akıllara ‘deniz-kum-güneş’ geldiğini belirten Çetin, “Alternatif turizmde de büyüyeceğimiz çok nokta var. Kültür, spor, sağlık, üçüncü yaş kuşağı turizm var. Sağlık turizminde de yeni bir kümelenme çalışması yaptık” ifadesini kullanıyor.

Yat turizminde Antalya’nın atılım yaptığını söyleyen Çetin, şöyle devam ediyor:

“Serbest bölgemizde 40’ın üzerinde yat üretim firmamız var. Boyu 75 metreye ulaşan yatlar yapılıyor. Hem tamir bakım hem de üretimde bu bölgenin üs olması için çalışmalarımız var. Antalya’da faaliyette olan bir adet organize sanayi bölgesi (OSB) bulunuyor. Korkuteli’nde Mermer İhtisas OSB kuruyoruz. Birkaç yıl içinde içinde toplam 5 adet OSB’ye ulaşacağız.”

Firmaların kalifiye eleman arayışının sürdüğünü ifade eden Çetin, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafında ‘81 ilde 81 okul’ projesi vardı. Geçen yıl MEB ile anlaşma kapsamında Antalya’daki en eski endüstri meslek lisesinin protokolünü yaptık. Birkaç ay önce de uçak bakım lisesinin hamiliğini üstlendik. Devraldığımız okullarla örnek projeler yaparak ön plana çıkmasını planlıyoruz. Burada büyük potansiyel var” diyor.

Dijital dönüşüm

Dijital dönüşümü kaçırmamak gerektiğini vurgulayan Çetin, Kovid-19 salgınıyla birlikte yaklaşık bin üyenin e-ticarete başladığını belirtiyor. Pandemi döneminde üyelerin e-ticaretin önemini daha iyi anladığını kaydeden Çetin, Antalya’nın veri toplama ve yapay zekada pilot il olması gerektiğini söylüyor.

Antalya 4.0 projesi için de çalışmalar sürüyor. Projeyle birlikte akıllı çevre yönetimi, akıllı binalar, ücretsiz internet, mobil uygulamaların hizmete konulması hedefleniyor. Davut Çetin, şöyle anlatıyor: “İlk önce şehirde yaşayanların da 4.0’ın ne anlama geldiğini anlaması gerekiyor. Turizmle ilgili ‘Rota Antalya’ adıyla uygulama başlattık. Deniz-kum-güneş haricinde de Antalya’da tarihi ve doğal güzellikler var. Pandemi sonrasında bu uygulamayla turistin yönlenmesini sağlayacağız.”

‘Turist Kaleiçi’ni görmeli’

Kaleiçi, kentin en çok ilgi çeken yerlerinden biri. Sokakları, evleri ile ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor. Davut Çetin, “Kaleiçi’nde kültür-sanatı artırmaya çalışıyoruz. Kültür-sanat merkezimiz ve yerel sergiler yapan Kaleiçi Evi bulunuyor. Kaleiçi’ni her turistin görmesi gereken bir yer haline getirmek için çalışmalar yapıyoruz” diyor.

Muzda ihracat hedefi

Geçen yıl 1.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şehrin ana pazarları arasında Avrupa, Rusya, Ortadoğu’nun yer aldığını dile getiren Davut Çetin, şöyle anlatıyor: “Türkiye avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80’i, mantarın yüzde 53’ü, muzun yüzde 37’si, portakalın yüzde 30’u Antalya’da gerçekleştiriliyor. Verilen desteklerle beş yıl sonra muz ihracatı yapacak konuma gelinecek. Kesme çiçek üretiminin yarısı da Antalya’da yapılıyor.”