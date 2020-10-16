Türkiye’nin ilk sanal fotoğraf festivali: Bursa Fotofest

Türkiye’den ve dünyadan birçok fotoğraf sanatçısını her yıl Bursa’da buluşturan BursaFotoFest, bu sene dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sebebiyle format değişikliğine giderek sanal ortama taşınıyor. Bu sene 10. kez düzenlenen Türkiye’nin en büyük fotoğraf etkinliği BursaFotoFest, 16-24 Ekim tarihleri arasında ‘Uzak/Yakın’ temasıyla sosyal medya mecralarında düzenleniyor.



166 sergi



Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi işbirliğinde BUFSAD’ın katkılarıyla hazırlanan festivale, 62’si yurtdışından, 255 yurtiçinden ve 101 tanesi de Bursa’dan olmak üzere toplam 418 sergi başvuru yaptı. Küratörlüğünü Kamil Fırat’ın yaptığı BursaFotoFest’te, 151 eser sergilenecek. Yerli ve yabancı fotoğrafçıların projeleri ile beraber toplam 166 serginin bulunacağı festival, fotoğraf tutkunları tarafından sanal ortamda takip edilecek. Sergiler için web ortamında sanal bir fuar alanı tasarlanırken, www.bursaphotofest.org adresinde yer alacak sanal sergi alanı, kuşbakışı olarak gezilebilecek. Festival kapsamında organize edilen söyleşi ve atölye çalışmaları ise BursaFotoFest’in youtube sayfasında düzenlenecek.





