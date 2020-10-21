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    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri Var mı böyle bir havuz?
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    21.10.2020 - 07:00 |

    Var mı böyle bir havuz?

    Temeli 2010’da atılan ancak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun çabasıyla bu sezon tamamlanan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu, 3 bin 413 kişilik seyirci kapasitesiyle Türkiye’nin en büyüğü...

    Var mı böyle bir havuz?

    Tesislerde ilk defa ultraviole ışınlarıyla temizleme sistemi kullanılacak. Toplam 16 kulvar bulunan 25 metrelik yarı olimpik, 50 metrelik tam olimpik yüzme havuzunda kullanım durumuna göre 50 metrelik havuz, havuz ayırma sistemiyle ikiye bölünerek kulvar sayısı 26’ya çıkabiliyor. Tesiste engelliler için havuz içerisinde 2 adet portatif engelli asansörü yer alırken, 80 kişilik konferans salonunu da bünyesinide bulunduruyor.

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