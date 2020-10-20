Vergi sıralamasında daha üste çıkmak istiyoruz

Bu derneğin başkanlığını yapan Kandaşoğlu, Van’ın Doğu Anadolu Bölgesi’nin aynası olduğunu söyledi. Şehrin Kovid-19 dönemini sıkıntılı geçirdiğini belirten Kandaşoğlu “Van’da çok üretim ve ihracat var diyemiyoruz. Ticaret Kovid’de çok ciddi darbe aldı. Kapıköy Sınır Kapısı tedbirler alınıp açılabilir. Turizmde yüzde 90 düşüş var. İran tarafı durdu. Yerli turistte de pandemi yüzünden yüzde 80 düşüş var. Van’ın turizmi ciddi sıkıntıda. Van’da yıllar içinde 200 otel yapıldı. Kovid darbe vurdu. Bugün Van, vergi sıralamasında 77’inci sırada. Gerçekten sıkıntılı durumdayız. Ticaretin önündeki engelleri kaldırıp vergi veren şehir sıralamasındaki yerimizi değiştirmek istiyoruz” dedi.

Ticaret gelişmeli

İran’a komşu olduklarını anımsatan Kandaşoğlu, “Biz bu ülkeyle, Türki Cumhuriyetlerle ilişkiler gelişsin istiyoruz. Kuzey Irak’la, Irak’la hepsiyle ticaret yapmak istiyoruz. Şehrimizde en çok altyapı malzemeleri üretimi yapılıyor. Organize Sanayi Bölgesi’nde 192 firma var. Burada 2.100 kişi istihdam ediliyor. Ben de şehirde yol yapım, müteahhitlik, maden ocağı, akaryakıt işlerindeyim. Tek başıma 800 kişi istihdam ediyorum” diye konuştu.

Zahir Kandaşoğlu, şehirde ekonomiyi harekete geçirmek istediklerini vurgulayarak, Vanlı iş insanları olarak Van halkı adına devletten şu isteklerde bulundu: “Van’a çok acilen 500 bin ton motorin kotası verilmesi lazım. Daha önce yapıldı ciddi şekilde fayda sağlandı. Kırsal kesime, köylülere ciddi fayda sağlar. Bölgenin tarımını geliştirmek, nakliye grubunu kalkındırmak için Necmettin Erbakan döneminde 80 bin ton kota verilmişti. Yeniden istiyoruz. Bugün 500 bin ton mazot, motorin kotası istiyoruz. Bu devlet demiryolu aracılığıyla taşınabilir. İkinci olarak Kapıköy Sınır Kapısı tedbirler alınarak açılsın istiyoruz. Van’ın çok güzel bir adası var. Akdamar’ın karşısında Çarpanak Adası. Büyük bir arazisi var. Oraya da bir turizm merkezi istiyoruz. Kıbrıs modeli olsun istiyoruz. Yerliyi almayabilirler. Azeri, İranlı herkes girmelidir. Böyle bir merkez gerçekten Doğu Anadolu’ya ciddi hareket katar. Dördüncü önerimiz de bu bölgede küçükbaş hayvan ön plandaydı. Bu alanı tekrar ön plana çıkarmamız, eski haline getirmemiz lazım. Buranın kokmayan eti meşhurdur. Önceden 300 hayvanlık üç katlı araçlarla Ortadoğu’ya hayvan ticareti yapardık. Bu önerilerimiz gerçekleşirse bu bölgede kimse daha batıya göç etmez.”