Yeraltı kaynağını dünyaya ulaştırıyor

Dünyanın pek çok ülkesine mermer ihracatı yapan Grup, maden suyu alanında önemli bir büyüklüğe ulaştı. Grup bünyesinde yer alan Avşar Maden Suyu Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Demirel, “Tesislerimizde her gün neredeyse 1 milyon şişe maden suyunu pazara sürüyoruz” dedi.

Afyonkarahisarlı bir aile olarak şehrin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamak için çalışmalarına durmadan devam ettiklerini anlatan Demirel, Avşar Maden Suyu fabrikasında 40, diğer şirketlerle birlikte toplamda 900 kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi. Tarık Demirel, toplam satışlarının yüzde 85’ini ihraç ettiklerini kaydederken, şöyle konuştu:

“Bugün 30 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine can suyu olmak üzere istikrarlı adımlar atıyoruz. En büyük ihracat pazarımızı Uzak Doğu oluşturuyor. Mermer madenciliğinden gelen bir kuruluş olmamız ihracat pazarında büyümemizin önemli bir etkeni.”