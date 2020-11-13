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    HaberlerAnadolu Kaplanları Haberleri Yerli DEVE bir ilk
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    13.11.2020 - 07:00 |

    Yerli DEVE bir ilk

    Mermer ocaklarındaki en büyük iş, kamyonlarla kaya parçalarının taşınması kısmı. Bu kaya kamyonlarının tamamı ise ithal ediliyor. Grubun, Demmak Demireller Makine şirketi, 30 ton yük taşıyabilen bu aracı yerli olarak üretti.

    Yerli DEVE bir ilk

     

    Yılın başında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bölgeye ziyaretinde ‘DEVE’ ismi verilen kaya kamyonunu incelerken test sürüşü de yapmıştı. Tarık Demirel, dev yerlileşmeye ilişkin şu bilgileri verdi: “DEVE Projesi babam Şuayp Demirel’in tam 22 yıllık hayaliydi. Motor ve şanzımanı hariç tamamı yerli üretim. Şu an aktif bir şekilde 2 adet DEVE’yi kendi madenlerimizde kullanıyoruz. 1 adet DEVE’nin satışını da sektördeki başka bir şirkete gerçekleştirdik. Üretim aşamasında olan 3 adet DEVE’nin de bitmek üzere olduğunu belirtmek isterim.”

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