Yerli ve milli -86 derece yolda!

1980’de otomotiv, makina ve inşaata çelik ve sac imalatı yaparak işe başlayan şirket bilgi birikimini giderek artırmış. Öztaş şunları anlatıyor:

“2016’da ticari soğutucu, 2019’da sağlık sektörünün standartlarına uygun, soğutucu ve dondurucular üretmeye başladık.”

Öztaş’ın verdiği bilgiye göre firma şu an katma değeri yüksek 3 ürünle dikkat çekiyor. Birisi dondurarak kurutan makineler. Öztaş, şunu söylüyor:

“Bu teknolojide ürün eksi 40 dereceye kadar donduruluyor. Sonra artı 50 dereceye kadar ısıtırken vakumla içindeki öz sıvı çekilerek kurutuluyor. Ürün suyla buluştuğunda yüzde 96 orijinaline dönüyor. Doğru paketlenirse 2 ila 25 yıl rafta kalabiliyor. Sadece bitkisel ürünler değil etten, pişmiş yemeğe hatta kütüphanedeki kitaplara kadar pek çok alanda kurutma yapılabiliyor.”

Kök hücre...

Yerli ve milli eksi 86 derin dondurucu üretmeye başladıklarını anlatan Öztaş şunları dile getiriyor:

“2 - 8 derece aralığında ilaç, aşı soğutucuları, eksi 40 derecede plazma saklama derin dondurucuları üretiyoruz. Kök hücre ve sperm saklama, tüp bebek gibi operasyonlarda kullanılan ürünlerin korunması için eksi 86 derece donduran ultra derin dondurucuları üretip ülkemiz için ithalatın küçültmesini planlıyoruz.”

Yıllık 100 bin adet soğutucu üretme kapasitesine sahip şirket 24 bin metrekare alanda 350 kişilik bir ekiple çalışıyor.

Doğada 180 saat soğuk zincir...

Şirketin bir diğer çalışması ise soğuk zinciri 24 ila 180 saat arası koruyan güneş enerjili soğutucular... Öztaş şunları söylüyor:

“Yüksek dayanımlı soğuk zincir soğutucuları genelde savunma sanayiinde ve sahra hastanelerinde kullanılır. Bunların dünyadaki birkaç üreticisi arasına girmek istiyoruz. 12 - 14 voltluk güneş enerjisiyle çalışan ürünlerimiz zorlu doğa şartlarında içindeki ürünü 24 saat ile 180 saat arası 2 - 8 derece arasında tutabiliyor. Testleri bitti, sertifikasyon çalışmaları sürüyor. 4-5 aya pazara sunacağız.”