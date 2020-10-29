Yükselen değer!

Türkiye’nin parlayan yıldızı Antalya spor alanında ilerlemeye devam ediyor. Adeta herkesin bir numarası olan Akdeniz’in yükselen değeri, yeni statlar, tesisler ve kamp merkezleriyle tüm Avrupa’nın cazibe merkezi konumunda.

Ancak özel olarak futbolda yaşanan gelişmeler Antalya’da yüzleri güldürüyor. Son yıllarda dünyaca ünlü yıldızlarıyla transferde dikkat çeken Antalyaspor ve son 3 yılda Avrupa kupalarına oynayan Alanyaspor gelişimleriyle öne çıkıyor.

11 Kasım 1966’da kurulan Antalyaspor, Süper Lig tarihinin köklü kulüplerinden... Süper Lig’de 25 sezon yer alan kırmızı-beyazlılar, 2000’de Türkiye Kupası finali ve UEFA Kupası vizesiyle öne çıkmıştı.

Şehrin emektar stadı Antalya Atatürk Stadı’nda UEFA Kupası’nda Werder Bremen’e karşı elde edilen 2-0’lık galibiyet halen daha hafızalardadır. Son yıllarda da Samuel Eto’o, Samir Nasri, Lukas Podolski ve Nuri Şahin gibi yıldız hamleleriyle Antalyaspor, Avrupa basınında da ciddi anlamda yer aldı.

Şehrin bir diğer yükselen yıldızı Alanyaspor da özellikle son 3 sezonda çıkışa geçti. 2018-19 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde başlayan çıkış geçen sezon Erol Bulut’un Süper Lig’deki 5.’liği ve Avrupa Ligi vizesi almasıyla daha da büyüdü.

Turuncu-yeşilliler, Türkiye Kupası finalinde de ilk kez boy gösterdi. Bu sezon da Çağdaş Atan’ın yönetiminde yeni bir sayfa açan Alanyaspor, çıkışını kesmeden sürdürüyor.

HERKESE ÖRNEK KULÜP ALANYASPOR

Türkiye’de son dönemde futbol alanında yapılan doğru projelerden biri Alanyaspor oldu. Turuncu-yeşilliler, son 5 yıllık süreçte kurduğu plan ve projeyle öne çıktı. Son 3 sezonda da hem teknik kadro hamleleri hem de oyuncu transferlerindeki başarıyla herkes tarafından alkışlandı.

2019-2020 sezonunda Erol Bulut yönetiminde de tarihi başarılar geldi. Türkiye Kupası’ndaki final, ilk kez Süper Lig’de 5. olma başarısı ve Avrupa Ligi vizesi, Antalya’nın büyük ilçesi Alanya’da büyük heyecan uyandırdı. Çağdaş Atan idaresinde 2020-21 sezonunda ilk 6 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik alan Akdeniz’in sevilen kulübü, tarihinde ilk kez lig liderliğine oturdu.

1948 yılında doktor Ali Nazım Köseoğlu ve bir grup genç tarafından kurulan kulüp, 2020’de tarihinin en mutlu günlerini yaşıyor. 4 yıldır Süper Lig’de olan Alanyaspor, büyük golcüyleriyle öne çıktı.

2016-17 sezonunda 23 gol atan Vagner Love ve son 2 sezonda 38 gol atan Papiss Cisse yıldızlaşmıştı. Ayrıca 2017-18 sezonunda 14 gol atan Emre Akbaba da Türk futboluna sunulan yeni isimdi.

Emektar kaptan Efecan Karaca

Alanyaspor’da Efecan Karaca’nın liderliği ve kaptanlığı herkes tarafından takdir görüyor. 2013’ten beri turuncu-yeşilli formayı giyen Efecan, 200 maç sınırını geçti. Kulüp tarafından bir de plaketle ödüllendirilen Efecan, Alanyaspor’un A Milli Takım’a gönderdiği ilk isim oldu.

Serik’te dev hamle!

Antalya Serik’te Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından dev bir yatırım yapıldı, 500 kişilik öğrenci yurdu büyük beğeni kazandı, şehre önemli bir artı kattı

Antalya’nın Serik ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından önemli bir adım atıldı. Dev bir yatırımla 500 kişilik öğrenci yurdu hazır hale getirildi. Şehir için son derece değerli bir yatırım gençlerin hizmetine sunuldu.

5 bloktan oluşan yurtta, 1 adet sosyal tesis, 1 adet yurt bloğu, 2 idari bina ve 1 adet giriş kontrol binası yer alıyor. 500 kişilik yurtta 184 kişilik yemekhane, 162 oda ve 6 engelli odası, 10 adet öğrenci atölyesi, 190 kişilik konferans salonu, etüt odaları, faaliyet odaalrı ve mescitler de bulunuyor. Bahçe ve yeşillik alanlar ile otel konforundaki odalarıyla Serik’te kazandırılan öğrenci yurdu büyük beğeni topluyor. Öğrenci yurdunda hem eğitim hem de sosyalleşme imkanlarının fazla olması öğrencilere avantaj sağlıyor.

Dünyaca ünlü isimler

Antalyaspor son 6 yıllık süreçte dünyaca ünlü yıldızları transfer etmesiyle öne çıktı. Hem Antalya şehrinin tanıtımı hem de Antalyaspor’daki heyecanın artması bu yıldız transferleriyle oldu. 2014’te ilk olarak Ronaldinho’yu isteyen kırmızı-beyazlılar, her ne kadar başarılı olamasa da tüm dünyada ses getirdi. Ardından Samuel Eto’o ve Samir Nasri hamleleri bir anda havayı bambaşka bir seviyeye çıkardı. Son 2 sezonda da Lukas Podolski ve Nuri Şahin gibi isimlerle Antalyaspor’un vizyonu bozulmadı. Başkan Ali Şafak Öztürk, bu transferlerde öne çıkan isim oldu.

Tuna ile rekorlar

2019-20 sezonunda Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile beraber rekorlar kırdı. 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Akdeniz ekibi, böylece 2006-2007 sezonuna ait en uzun yenilmezlik rekorunu kırmayı başardı. Akabinde ise Süper Lig tarihinde 24. sezonunu geçiren kırmızı-beyazlılar bin (1000) puan barajını aşan tarihteki 13. kulüp oldu. Son olarak 2009-2010 sezonunda deplasmanda oynadığı üst üste 6 maçtan yenilmeden ayrılan Tamer Tuna’nın öğrencileri, Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte bu rekorunu 8 maça taşımasını bildi.

Unutulmaz yıldızlar

Antalyaspor, Türk futboluna önemli yıldızlar yetiştirdi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yetişen iki isim; Rüştü Reçber ve Burak Yılmaz, ülke futbolunun tarihine geçti. 4 büyükler olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’da oynayan Burak Yılmaz, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta kaleyi koruyan Rüştü Reçber, A Milli Takıma da uzun yıllar hizmet etti.

Şehrin simgesi modern statlar

Antalya’da son 5 yıllık süreçte iki yeni stat dikkatlerden kaçmadı. Antalyaspor için yapılan 33 bin kapasiteli yeni stat A Milli Takımımızın da maçlarına ev sahipliği yaptı. Alanya’daki Bahçeşehir Stadı da yenilenip 11 bin kapasiteyle beğeni topladı.

Antalya şehrinde son 5 yıllık süreçte iki modern stat faaliyete geçti. Antalya’da merkez bölgede Antalyaspor için inşa edilen 33 bin kapasiteli yeni stat herkesi kendine hayran bıraktı. UEFA standartlarındaki stat A Milli Futbol Takımımıza da ev sahipliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘25 stat’ projesi kapsamında yapılan stat özel bir mimariyle inşa edildi. Antalya’nın üzerinde barındırdığı pek çok antik kentin arenalarına benzetilerek tam yuvarlak bir tasarım belirlendi. 26 Ekim 2015’te açılışı yapılan stadyumun proje maliye 103 milyon lira oldu.

Alanyaspor’un Bahçeşehir Stadı da tamamı kapalı tribünlerden oluşmakta ve VIP, soyunma, basın, hakem, bilgi işlem odaları bulunmaktadır. Stat dışına da 40 dönüm alan üzerine 2 antrenman sahası, açık tenis kortu, voleybol, basketbol sahası ve 100 yataklı kamp eğitim merkezi yer almaktadır. Stadyum, UEFA ve TFF standartlarındadır.

Akrep heykeli

Dünya futbolunda ve diğer spor branşlarında her takımın kendine ait bir simgesi oluyor. Antalyaspor’da da dikkat çeken bir simge var. Akrepler olarak tanınan kırmızı-beyazlıların taraftar grubu da aynı ismi taşıyor.

Öte yandan yeni yapılan Antalya Stadı önüne de dev bir Akrep heykeli kondu. 2 metre yükseklik ve 7 metre uzunluk ile genişliğe sahip akrep heykeli, kırmızı-beyazlı takımın maçlarını oynadığı Antalya Stadyumu’nun önüne Nisan 2019’da yerleştirildi.

Elektrik üretiyor

Antalyaspor’un maçlarını yaptığı Antalya Stadı ilginç bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Çatısına inşa edilen 11 bin metre karelik güneş panelleri sayesinde günde ortalama 7 bin 200 kilowatt saat enerji üretebilen stadyum, 16 Eylül 2015 tarihinden bu yana kendi elektriğini üretmekte ve şehir şebekesine de elektrik vermektedir. Bir günde yaklaşık 550 eve yetecek kadar elektrik şehir şebekesine aktarılıyor.

Cazibe merkezi

Antalya her zaman spor kulüpleri için cazibe merkezi oldu. Antalya ve Alanya’da aynı anda 52 takımın kamp yapma şansı bulunuyor. Özellikle 2000’lerin başından itibaren kış dönemlerinde ve devre aralarında Türkiye’deki tüm kulüpler Antalya’da kampa giriyor. Oteller bölgesi, zengin çim saha imkanı, spor salonları ve tesisleriyle Antalya; Almanya, Hollanda, Belçika, Rusya, Romanya ve Yunanistan kulüplerinin cazibe merkezi oluyor.

ATİLLA KONUK’UN MİRASI: KIRMIZI-BEYAZ

Ülke futbolunun önemli kulüplerinden Antalyaspor’un renklerinin seçilmesinde ilk başkan Atilla Konuk’un etkisi dikkat çekiyor. Kulübün ilk başkanı Atilla Konuk renklerin kırmızı-beyaz olması taraftarıydı.

Atilla Konuk, kırmızı ve beyazın Türkiye milli takımının da renkleri olması, kulübün gideceği deplasman maçlarında askerlerin renklerinden dolayı takıma sempati duyacağını düşünerek bu renkleri istedi.