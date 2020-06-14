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HaberlerMagazin Haberleri Aile büyüyor
14.06.2020 - 07:00 |

Aile büyüyor

Yurdumuzun kültür ve sanat hayatını yıllar yılı tüm dünyaya taşıyan İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, her fırsatta doğaya ve hayvanlara olan ilgi ve sevgisiyle gündeme geliyor.

Aile büyüyor
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Ailenin Yeniköy’de çiftliği andıran evlerinde hafta içinde tatlı bir telaş yaşandı. Diamond isimli atlarının önceki gün sabaha karşı dünyaya getirdiği tay, bayram havası yarattı. Bir anda göz bebeği haline gelen yavru, Mikla, Lucy, Dino ve Bebekakbaş’a da yeni bir arkadaş oldu.

13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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