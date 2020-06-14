Aile büyüyor

Ailenin Yeniköy’de çiftliği andıran evlerinde hafta içinde tatlı bir telaş yaşandı. Diamond isimli atlarının önceki gün sabaha karşı dünyaya getirdiği tay, bayram havası yarattı. Bir anda göz bebeği haline gelen yavru, Mikla, Lucy, Dino ve Bebekakbaş’a da yeni bir arkadaş oldu.