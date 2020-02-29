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29.02.2020 - 12:19 | | MESUT YILMAZ

Ali Yerlikaya yeni projesini açıkladı

ATV dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz''da rol alan Ali Yerlikaya, önceki gün Kanyon AVM'de görüntülendi.

Ali Yerlikaya yeni projesini açıkladı

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın çok iyi gittiğini belirten Ali Yerlikaya, yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği yeni projesinin 'Malazgirt 1071' filmi olacağını açıkladı. Oyuncu, yaklaşık 14 Milyon TL'lik bütçesiyle dikkat çeken filmde, Sultan Alpslan'ın yeğeni Kutalmış Şehzade'yi canlandıracağını söyledi.

Yerlikaya, böylesine bir tarihi projede yer alacağı için çok heyecanlı olduğunu ve merakla gösterim tarihini beklediğini belirtti.

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