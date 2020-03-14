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14.03.2020 - 15:39 |

Ali Yerlikaya'nın yeni rolü

Oyuncu Ali Yerlikaya, önceki gün Kanyon AVM'de görüntülendi. Bir toplantıdan çıktığını söyleyen yakışıklı oyuncu, yeni projeleri olduğunu açıkladı.

Ali Yerlikaya'nın yeni rolü

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin kendi için çok iyi gittiğini belirten Ali Yerlikaya, yapımcılığını ve yönetmenliğini Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği yeni projesinin 'Malazgirt 1071 filmi olacağını söyledi. Ünlü oyuncu, büyük bütçeli filmde Sultan Alpslan'ın yeğeni Kutalmış Şehzade'yi canlandıracağını söyledi.

Proje yaklaşık 14 milyon TL'lik bütçesiyle dikkat çekerken, gösterim tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.

    Magazin Haberleri Bülteni (14 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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