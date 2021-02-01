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01.02.2021 - 17:35 |

Alia Shawkat sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

Brad Pitt'in, son zamanlarda rol aldığı 'Arrested Development' dizisinin yıldızı Alia Shawkat ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Shawkat, önceki gün kimliği belirsiz kişiyle samimi bir şekilde görüntülendi.

Alia Shawkat sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi
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Alia Shawkat ile yanındaki kişi önce kahve ve yiyecek bir şeyler satın aldı. Çift, aldıklarını yiyip içerken sokak ortasında olmalarına aldırış etmeden uzun uzun öpüştü.

NEŞELİ SOHBET
Kendi maskesini düzelten Alia Shawkat, ardından sevgilisinin maskesini düzeltti. Sonra da ikili, neşeli bir sohbete dalarak yollarına devam etti.

Alia Shawkat sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

BRAD PITT'İN SEVGİLİSİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ
Alia Shawkat, geçtiğimiz yılın önemli bir bölümünde Brad Pitt ile ilişkisi olduğu iddialarıyla magazin gündemindeydi. 'Arrested Development' dizisinin yıldızı Alia Shawkat ile Brad Pitt, 2020'de kimi zaman sergilerde kimi zaman da birlikte çıktıkları gezintilerde görüntülendiler.

Alia Shawkat sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

AŞK DEĞİL YAKIN ARKADAŞLIK
Fakat sonra her ikisi de bunu yalanlayıp çok iyi arkadaş olduklarını belirtmişlerdi. Evleri de yakın olan Pitt ile Shawkat, birbirlerini ziyarete de gidiyorlardı.

PLASTİK SANATLARLA DA İLGİLENİYOR
1978'de ABD'ye göç eden aktör Abdul 'Tony' Shawkat ile yapımcı Dina Burke'un kızı olan Alia Shawkat, 31 yaşında. Başta 'Arrested Development' olmak üzere birçok yapımda rol alan Shawkat, aynı zamanda plastik sanatlarla da ilgileniyor.

Alia Shawkat sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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