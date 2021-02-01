Alia Shawkat sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

Alia Shawkat ile yanındaki kişi önce kahve ve yiyecek bir şeyler satın aldı. Çift, aldıklarını yiyip içerken sokak ortasında olmalarına aldırış etmeden uzun uzun öpüştü.

NEŞELİ SOHBET

Kendi maskesini düzelten Alia Shawkat, ardından sevgilisinin maskesini düzeltti. Sonra da ikili, neşeli bir sohbete dalarak yollarına devam etti.

BRAD PITT'İN SEVGİLİSİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Alia Shawkat, geçtiğimiz yılın önemli bir bölümünde Brad Pitt ile ilişkisi olduğu iddialarıyla magazin gündemindeydi. 'Arrested Development' dizisinin yıldızı Alia Shawkat ile Brad Pitt, 2020'de kimi zaman sergilerde kimi zaman da birlikte çıktıkları gezintilerde görüntülendiler.

AŞK DEĞİL YAKIN ARKADAŞLIK

Fakat sonra her ikisi de bunu yalanlayıp çok iyi arkadaş olduklarını belirtmişlerdi. Evleri de yakın olan Pitt ile Shawkat, birbirlerini ziyarete de gidiyorlardı.

PLASTİK SANATLARLA DA İLGİLENİYOR

1978'de ABD'ye göç eden aktör Abdul 'Tony' Shawkat ile yapımcı Dina Burke'un kızı olan Alia Shawkat, 31 yaşında. Başta 'Arrested Development' olmak üzere birçok yapımda rol alan Shawkat, aynı zamanda plastik sanatlarla da ilgileniyor.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA