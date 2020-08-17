MasterChef'in yeni kadrsosu belli oldu. Bu akşamki bölümda bir önceki sezon yarışmacıları sürpriz yaparak stüdyoda yerini alacak. Geçen sene şampiyonluğu Cemreye kaptıran Alican Sabunsoy da yeni bölümde yer alacak. Şimdi Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları soruluyor.

ALİCAN SABUNSOY'UN BİYOGRAFİSİ

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor. Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.