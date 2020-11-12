Arda Turan alışveriş turunda

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Arda Turan, bir restoranda buluştuğu arkadaşları ile kahve eşliğinde hasret giderdi.

Maskesini çıkarmayan ve tedbirlere oldukça dikkat ettiği gözlenen sarı-kırmızılı futbolcu, daha sonra alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Alışveriş turu sırasında yanına gelen futbolseverleri kırmayarak özçekim yapan Turan, mütevaz, tavrı ile sevenlerinden tam not aldı.