12.11.2020 - 14:35 |
Arda Turan alışveriş turunda
Galatasaray kaptanı Arda Turan, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Arda Turan, bir restoranda buluştuğu arkadaşları ile kahve eşliğinde hasret giderdi.
Maskesini çıkarmayan ve tedbirlere oldukça dikkat ettiği gözlenen sarı-kırmızılı futbolcu, daha sonra alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. Alışveriş turu sırasında yanına gelen futbolseverleri kırmayarak özçekim yapan Turan, mütevaz, tavrı ile sevenlerinden tam not aldı.