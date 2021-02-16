• 16 Şubat 2021 - 00:32 • Son Güncelleme:
Arif Verimli neden ayrıldı? Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrıldı mı?
'Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arif Verimli neden yok?' sorusu son günlerde sıkça aratılıyordu. Prof. Dr. Arif Verimli ise konu hakkında açıklamada bulundu. Peki, Prof. Dr. Arif Verimli Müge Anlı'dan neden ayrıldı?
• 16 Şubat 2021 - 00:32 • Son Güncelleme:
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Arif Verimli, sabah kuşağında yayın hayatını sürdüren ve çok izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında danışman olarak yer alıyordu. Ancak bir süredir ekranlarda olmayan Arif Verimli, programdan ayrıldığını açıkladı. Arif Verimli neden ayrıldı? İşte, detaylar....
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ARİF VERİMLİ MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDAN AYRILDI MI?
ATV ekranlarında Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında fikirleri ile yer alan Prof. Dr. Arif Verimli, son günlerde canlı yayında yer alamamasıyla dikkatleri çekti. Verimli, konu hakkında takipçilerini bilgilendirdi ve programdan ayrıldığını açıkladı.
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ARİF VERİMLİ NEDEN AYRILDI?
Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, fenomen programdan neden ayrıldığını duyurdu. Buna göre Verimli, ''Sevenlerim, Dostlarım; 12.02.2021 tarihi itibari ile 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim.
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Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..." ifadelerine yer verdi.
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