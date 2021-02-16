Arif Verimli neden ayrıldı? Arif Verimli, Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrıldı mı?

ARİF VERİMLİ NEDEN AYRILDI? Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, fenomen programdan neden ayrıldığını duyurdu. Buna göre Verimli, ''Sevenlerim, Dostlarım; 12.02.2021 tarihi itibari ile 2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim.