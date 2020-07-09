MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor
09.07.2020 - 07:00 |

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor

Oyuncu Meryem Uzerli, yıllardır hayalini kurduğu kafe projesini hayata geçiriyor. İki mekan açmaya hazırlanan oyuncu, markasını dünyaya taşımak istiyor

Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor
ABONE OL

Meryem Uzerli, yaşadığı Berlin’de iki kafe açmaya hazırlanıyor. Yıllardır kafe işletme hayali olan oyuncu, Nosh Nosh adlı dükkanında atıştırmalıklar satacak. Çoğu vegan ve glutensiz olacak yiyecekler çeşidinde, çikolata, tatlı, dondurma ve Kolombiya kahvesi gibi ürünler bulunacak.
Yiyeceklerin bazılarını da kendisi yapacak Uzerli, “Çok mutluyum. Berlin’de iki mağaza açtıktan sonra bu özel konsepti bir sürü başka şehirlere taşımak istiyorum” şeklinde konuştu. Instagram’dan hazırlık aşamasındaki dükkanını paylaşan oyuncuya, tebrik mesajları yağdı.

Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söylediOyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendiren ikili, o anları sosyal medyada paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sorular cevapsız kaldı

Sorular cevapsız kaldı

Kainat güzeline Türk imzası

Kainat güzeline Türk imzası

Gazi Hoca’ya anlamlı kutlama

Gazi Hoca’ya anlamlı kutlama

Sporsever misafir

Sporsever misafir

Sıradaki Haber