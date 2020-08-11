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11.08.2020 - 15:49 |

Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Biran Damla Yılmaz dizileri

Biran Damla Yılmaz kimdir? Oyuncu İlker Kaleli ile birlikte olduğu iddia edilen Biran Damla Yılmaz'ı nereden tanıyoruz? Biran Damla Yılmaz ile ilgili aramalar arttı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın biyografisi...

Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Biran Damla Yılmaz dizileri
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Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli'nin ilişki yaşadığı yönünde çıkan iddiaların ardından Biran Damla Yılmaz'ın kim olduğu merak edildi. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir?

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

28 Haziran 1997 doğumlu olan Biran Damla Yılmaz İstanbul doğumludur. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Yılmaz konservatuvar okumuştur. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisi ile tanınırlığı artan Yılmaz birçok dizi ve filmde rol almıştır.

BİRAN DAMLA YILMAZ DİZİLERİ

Muhteşem Yüzyıl Cariye               2014

Yasak    Esma     2014

Beyaz Yalan Nesrin         2015

Kırgın Çiçekler Eylül         2015

Canevim              Ceylan  2019

Baraj     Nehir    2020

BİRAN DAMLA YILMAZ FİLMLERİ

Çılgın Dersane 4: Ada     Deniz    2015

Mucize 2: Aşk    Mızgin   2019

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