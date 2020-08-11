11.08.2020 - 15:49 |
Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Biran Damla Yılmaz dizileri
Biran Damla Yılmaz kimdir? Oyuncu İlker Kaleli ile birlikte olduğu iddia edilen Biran Damla Yılmaz'ı nereden tanıyoruz? Biran Damla Yılmaz ile ilgili aramalar arttı. İşte Biran Damla Yılmaz'ın biyografisi...
Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli'nin ilişki yaşadığı yönünde çıkan iddiaların ardından Biran Damla Yılmaz'ın kim olduğu merak edildi. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir?
BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?
28 Haziran 1997 doğumlu olan Biran Damla Yılmaz İstanbul doğumludur. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Yılmaz konservatuvar okumuştur. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisi ile tanınırlığı artan Yılmaz birçok dizi ve filmde rol almıştır.
BİRAN DAMLA YILMAZ DİZİLERİ
Muhteşem Yüzyıl Cariye 2014
Yasak Esma 2014
Beyaz Yalan Nesrin 2015
Kırgın Çiçekler Eylül 2015
Canevim Ceylan 2019
Baraj Nehir 2020
BİRAN DAMLA YILMAZ FİLMLERİ
Çılgın Dersane 4: Ada Deniz 2015
Mucize 2: Aşk Mızgin 2019