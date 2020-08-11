Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Biran Damla Yılmaz dizileri

Biran Damla Yılmaz ve İlker Kaleli'nin ilişki yaşadığı yönünde çıkan iddiaların ardından Biran Damla Yılmaz'ın kim olduğu merak edildi. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir?

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

28 Haziran 1997 doğumlu olan Biran Damla Yılmaz İstanbul doğumludur. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlamış olan Yılmaz konservatuvar okumuştur. Özellikle Kırgın Çiçekler dizisi ile tanınırlığı artan Yılmaz birçok dizi ve filmde rol almıştır.

BİRAN DAMLA YILMAZ DİZİLERİ

Muhteşem Yüzyıl Cariye 2014

Yasak Esma 2014

Beyaz Yalan Nesrin 2015

Kırgın Çiçekler Eylül 2015

Canevim Ceylan 2019

Baraj Nehir 2020

BİRAN DAMLA YILMAZ FİLMLERİ

Çılgın Dersane 4: Ada Deniz 2015

Mucize 2: Aşk Mızgin 2019