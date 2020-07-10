Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi belli oldu

Çağatay Ulusoy, 'Barbaros' dizisinde Oruç Reis karakterini canlandıracaktı ancak ani bir şekilde projeden ayrıldığını duyurmuştu. Oyuncu sebep olarak dizinin çekim tarihinin gecikmesinin diğer projelerini etkilediği olarak gösterse de, TRT’nin Engin Altan Düzyatan ısrarı sonucunda Çağatay Ulusoy’un projeden çekildiği kulislere yansımıştı.

tv100'ün haberine göre, Çağatay Ulusoy şimdi ise Ay Yapım'ın Star için çektiği “Call My Agent” dizisinin yerli uyarlamasında yer alacak. Ali Bilgin'in yönettiği dizinin üçüncü bölümüne konuk olacak olan Ulusoy, tıpkı ilk bölüme konuk olan Tuba Büyüküstün gibi kendisini canlandıracak.