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10.07.2020 - 12:34 |

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi belli oldu

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Tims & B Yapım tarafından hazırlanan 'Şeref Sözü' dizisi için görüşmelere başladı. Ünlü oyuncu ayrıca Ay Yapım'ın Star için çektiği “Call My Agent” dizisinin yerli uyarlamasına konuk oyuncu olarak dahil olacak.

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi belli oldu
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Çağatay Ulusoy, 'Barbaros' dizisinde Oruç Reis karakterini canlandıracaktı ancak ani bir şekilde projeden ayrıldığını duyurmuştu. Oyuncu sebep olarak dizinin çekim tarihinin gecikmesinin diğer projelerini etkilediği olarak gösterse de, TRT’nin Engin Altan Düzyatan ısrarı sonucunda Çağatay Ulusoy’un projeden çekildiği kulislere yansımıştı.

tv100'ün haberine göre, Çağatay Ulusoy şimdi ise Ay Yapım'ın Star için çektiği “Call My Agent” dizisinin yerli uyarlamasında yer alacak. Ali Bilgin'in yönettiği dizinin üçüncü bölümüne konuk olacak olan Ulusoy, tıpkı ilk bölüme konuk olan Tuba Büyüküstün gibi kendisini canlandıracak.

Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
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Cadde Yazarları

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