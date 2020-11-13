MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Çağlayan Topaloğlu kimdir, kaç yaşında? Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu aslen nereli?
13.11.2020 - 14:01 |

Çağlayan Topaloğlu kimdir, kaç yaşında? Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu aslen nereli?

Çağlayan Topaloğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1985 yılında Artvin'de dünyaya gelen Çağlayan Topaloğlu babası Mustafa Topaloğlu gibi şarkıcılık yapıyor. Konservatuarda batı müziği üzerine eğitim alan Çağlayan Topaloğlu ilk albümünü 2007 yılında çıkardı. İşte Çağlayan Topaloğlu hakkında merak edilenler...

Çağlayan Topaloğlu kimdir, kaç yaşında? Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu aslen nereli?
ABONE OL

Çağlayan Topaloğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Babası Mustafa Topaloğlu gibi küçük yaşlarda müzik ile ilgilenmeye başlayan Çağlayan Topaloğlu küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Zamanla batı müziğine ilgi duymaya başlayan Çağlayan Topaloğlu hakkında merak edilenleri haberimizinde detayında okuyabilirsiniz.

ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU KİMDİR?

Aslen Artvinli olan Çağlayan Topaloğlu, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, annesi Hasibe Topaloğlu'dur. Küçük yaşlarda babasından izinden giderek müziğe ilgi duymaya başlayan Çağlayan Topaloğlu, ortaokulda kendi kendine çalmayı öğrendi. Zamanla Batı müziğine yöneldi.

Konservatuvarda da Batı müziği eğitimi aldı. Futbol ile ilgilendi. Akademi İstanbul'da dört yıl eğitim aldı. Askerliğini Ankara Armoni Mızıkası'nda solistlik yaparak geçirdi.Çağlayan Topaloğlu, 2007 yılında ilk çıkardığı single albümü "Kalbime Gömerim" ile müzik hayatına başladı.Çağlayan Topaloğlu, Rahmetli amcası Hilmi Topaloğlu ile babasının kurduğu Prestij Müzik'i kuzeni Okan Topaloğlu ile birlikte yeniden hayata geçirdiler.

Albümleri :

2007 – Kalbime Gömerim

2013 – Aşk Aşk Aşk

Van'da mültecileri taşıyan minübüs takla attıVan- Erciş Karayolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dilek Birgen: 15 dakikada hazır olurum

Dilek Birgen: 15 dakikada hazır olurum

Ceyda Toyran kimdir, kaç yaşında? Miss Model Ceyda Toyran biyografisi

Ceyda Toyran kimdir, kaç yaşında? Miss Model Ceyda Toyran biyografisi

Işıl Reçber her daim şık

Işıl Reçber her daim şık

'Hayatımızın normale dönmesini bekliyorum'

'Hayatımızın normale dönmesini bekliyorum'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet