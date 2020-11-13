Çağlayan Topaloğlu kimdir, kaç yaşında? Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu aslen nereli?

Çağlayan Topaloğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Babası Mustafa Topaloğlu gibi küçük yaşlarda müzik ile ilgilenmeye başlayan Çağlayan Topaloğlu küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Zamanla batı müziğine ilgi duymaya başlayan Çağlayan Topaloğlu hakkında merak edilenleri haberimizinde detayında okuyabilirsiniz.

ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU KİMDİR?

Aslen Artvinli olan Çağlayan Topaloğlu, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı Mustafa Topaloğlu, annesi Hasibe Topaloğlu'dur. Küçük yaşlarda babasından izinden giderek müziğe ilgi duymaya başlayan Çağlayan Topaloğlu, ortaokulda kendi kendine çalmayı öğrendi. Zamanla Batı müziğine yöneldi.

Konservatuvarda da Batı müziği eğitimi aldı. Futbol ile ilgilendi. Akademi İstanbul'da dört yıl eğitim aldı. Askerliğini Ankara Armoni Mızıkası'nda solistlik yaparak geçirdi.Çağlayan Topaloğlu, 2007 yılında ilk çıkardığı single albümü "Kalbime Gömerim" ile müzik hayatına başladı.Çağlayan Topaloğlu, Rahmetli amcası Hilmi Topaloğlu ile babasının kurduğu Prestij Müzik'i kuzeni Okan Topaloğlu ile birlikte yeniden hayata geçirdiler.

Albümleri :

2007 – Kalbime Gömerim

2013 – Aşk Aşk Aşk