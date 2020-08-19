Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi nerede çekildi?

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşacak olan Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminde Kayınço Gökhan, Del Piero Hikmet, Köfte Necmi, ve Muhasebeci Servet hapishaneden deney kobaylığı karşılığında salıverilirler. Her gün testlere tabi tutulan dört kadar bu kez çakallık yapmadan durmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır. Bir gün vapurda Del Piero Hikmet Mihriban adında bir kadından etkilenir ikili birbirlerine aşık olur ama kız konuşamamaktadır. Mihriban'ın annesi Cemile, Del Piero Hikmet'ten son bir istediği vardır o da kızının ameliyat olup yeniden konuşabilmesi. Beladan uzak durmak isteyen dört kafadar bu kez Mihriban için birtakım çakallıklar yapacaktır. İşte Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

ÇAKALLARLA DANS 3: SIFIR SIKINTI FİLMİ KONUSU

Kayınço Gökhan, Del Piero Hikmet, Köfte Necmi ve Muhasebeci Servet hapishaneden deney kobaylığı karşılığında "denetimli serbestlik" koşulu ile çıktıktan sonra normal yaşama ayak uydurabilmek için "grup terapisine" gitmektedirler. Del Piero Hikmet, bir gün vapurda denk geldiği Mihriban ismindeki kadından çok etkilenir. Ancak Mihriban konuşamamaktadır. Buna rağmen her ikisi de birbirleriyle bir şekilde iletişimi sağlamaktadırlar. Del Piero Hikmet ile Mihriban birbirlerine aşık olurlar. Hikmet Mihriban ile evlenmeyi kafasına koyar. Kızın annesi Cemile, Hikmet'e ölmeden önce kızını tekrar konuşturmasını ve onun ağzından kendisine tekrar anne dediğini duymak istediğini söyler. Ancak bu ameliyat için oldukça yüklü bir para gerekmektedir. Hapishaneden denetimli serbestlik karşılığı çıkan ekip kirli işlere bulaşmamakta kararlı olsa da, Mihriban'ın tedavisi için bazı çakallıklar yapmak zorundadırlar. Ancak bu sefer yapacakları çakallıklar bir kişinin iyiliği içindir.

Oyuncular

Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan)

Murat Akkoyunlu (Del Piero Hikmet)

Timur Acar (Köfte Necmi)

İlker Ayrık (Muhasebeci Servet)

Derya Şensoy (Mihriban)

Derya Baykal (Mihriban'ın annesi)

Gürkan Uygun (Komiser)

Didem Balçın (Fatma)

Hakan Bilgin (Berber Hüseyin)

Ceyhun Yılmaz (Adem)

Bülent Serttaş (Deli Recep)

Bülent Çolak (Şerefsiz Metin)

Ünal Silver (Zagor İbrahim)

Günay Karacaoğlu (Öğretmen)

Hakan Hepcan (Taksi Şoförü)

ÇAKALLARLA DANS 3: SIFIR SIKINTI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi.