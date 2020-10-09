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09.10.2020 - 20:24 |

Çocukluk dizisi oyuncuları ve konusu! Çocukluk dizisi karakterleri kimler?

Çocukluk dizisi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam 1. bölüm ile ekrana gelen Çocukluk dizisinin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız gibi usta isimler yer alıyor. İşte Çocukluk dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

Çocukluk dizisi oyuncuları ve konusu! Çocukluk dizisi karakterleri kimler?
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Bu akşam yepyeni bir dizi ekranlara merhaba diyor. Çocukluk adlı dizinin başrollerinde ise Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk yer alıyor. İşte dizi hakkındaki detaylı bilgiler...

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI

“Çocukluk” dizisinde; tüm hayatını geride bırakıp Ali Kaan Umut Evi’ni açan Mahir Boztepe (Erdal Beşikçioğlu), ilk günden beri evine gelen her çocuğun doğru aileyi bulmasını sağlamıştır. Ali Kaan Umut Evi’nde aynı odayı paylaşan Mavi (Beren Gökyıldız), Mozi (Kübra Süzgün), Bambi (Nilay Yeral) ve Zeynep’in (Derinsu Akkuş) yeni ailelerini bulma yolunda yaşadıkları, öz ailelerine duydukları özlem ve kimi zaman uğradıkları hayal kırıklıkları onları birbirlerinden ayrılmaz kız kardeşler haline getirir, bu kardeşlik ileride, hayata el ele ve umutla sarılmalarını sağlayacaktır. Kızların her ihtiyaç duyduklarında yanlarında olan Ayşegül (Burcu Özberk) desteğini ve sevgisini onlardan hiç esirgemez…

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