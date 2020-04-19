DEĞİŞEN SEYAHATLER VE SEYYAHLAR

Son yazının üzerinden dört hafta geçmiş... Ülkemiz ve insanlarının sabır, dayanışma ve ruh sağlıklarının sınandığı bu zor günler, bir müddet daha sürecek gibi gözükmekte. Ülke olarak en büyük avantajımız, genç, azimli, fedakâr ve iyi yetişmiş doktorlarımız, hemşirelerimiz başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımız... Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.

Sağlık Bakanlığımız, doğru kararları, hızla organize olan hastaneleri, ihtiyaç duyulan ilaçların hızla teminiyle pek çok hastanın hayatının kurtarılmasını sağladı.

Hatalar ya da olumsuzluklar yok mu? Var tabii ki... Ama zaman hatalara, olumsuzluklara odaklanmak zamanı değil; başarılara, iyi haberlere ve ruhumuzu dinginleştirecek şeylere yönelme zamanı...

Evet, okullar ve üniversiteler, eğlence yerleri, lokantalar, AVM’ler kapalı ve belli yaş gruplarının sokağa çıkması yasak. Ama tüm bu kısıtlamaların karşılığında da, kendimizi geliştirecek ve gelecek güzel günleri dolu dolu geçirmek için plan yapacak vakti elde ediyoruz.

FARKLI TERCİHLER





Salgından dünya genelinde en çok etkilenen sektör, turizm oldu. Seyahat ve sokağa çıkma yasakları, karantinalar ve diğer tedbirler nedeniyle, dünya çapında turizm durdu. Ancak salgının kontrol altına alınmasını takiben aylarca kapalı ortamlarda kalanların, açık hava ve özgürlüğün peşine düşecekleri bir gerçek...

Kesin olan bir başka nokta daha var ki, o da turizmde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı...

İnsanlar gezmek için artık...

- Kalabalık olan resmi tatil dönemlerini değil; daha sakin zamanları,

- Büyük gruplarla tatili değil; ailece ya da arkadaşlarla tatili,

- Her şey dahil büyük otelleri değil; küçük ve hijyenik butik otelleri,

- Uzakları değil; yakın ve bildik yerleri,

- Ucuz fiyat veren ama hizmet desteği sağlayamayan internet sitelerini değil; ulaşabilecekleri, konuşabilecekleri, sorun çıktığında çözüm üretebilecek seyahat acentelerini, tercih edecekler.

KÜLTÜR VE DOĞA

Kapalı kalmaktan olsa gerek, istekler de değişmekte... “Tatil için ne planlıyorsunuz?” diye sorduklarımız arasında, “Falanca otele gidip, şu kadar gün kalacağım” diyeni bulamazsınız mesela. Herkes dışarıda zaman geçirmek, yürümek, kültür, tarih ve doğayla iç içe olmaktan bahsetmekte. Dolayısıyla yıldızı yükselecek programların başında, kültür ve doğa turları gelmekte.

Kısaca seyyahları yeni bir dünya ve değişen tercihler beklemekte.

Önümüzdeki haftadan itibaren, yerinizden kalkmadan yapabileceğiniz sanal kültür turları, müze gezileri, galeri ziyaretleri, her seyyahın okuması gereken kitaplar ve gezi deneyimlerini sizlerle paylaşacağım. Pek çok konuk da sizleri, yani şimdilik evde sıkışıp kalan yurdum seyyahlarını, bu köşede bekliyor olacak.

“Geleceğin seyyahlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şimdiden kutlu olsun...”