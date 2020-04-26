PARMAK UÇLARIYLA DÜNYAYI GEZMEK

Bırakın mavi-beyaz bulutların altında, tarihin arka sokaklarında kaybolup, ruhumuzu beslemeyi; köşedeki mahalle bakkalına gitmek bile önemli bir aktivite oluverdi artık... Galileo’dan bu yana “Yuvarlak” dediğimiz dünya ise 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri için bir süredir dört köşeli!

Tanrı’ya şükür, teknoloji bu zor günlerde sadece bedensel sağlığını kaybedenlerin değil; ruh sağlığını korumak isteyenlerin de yardımcısı... Yerinizden kalkmadan, dünyanın en önemli kütüphanelerinin arşivlerini karıştırabilir, uzun zamandır aklınızda olan kurs ya da sertifika programına ünlü üniversitelerden birinde katılabilir veya dünyayı keşfe çıkabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan, bir bilgisayar ya da telefonla internet erişimi...

Yıllardır uçağa binemediğiniz için gidemediğiniz uzak diyarlar, gittiğinizde zaman yetmediği için doya doya gezemediğiniz müzeler, “Acaba gitmeye değer mi?” dediğiniz yerler artık bir parmak ucu mesafede!

Atina, Athena’nın şehri

Şimdi rahat koltuğunuza iyice bir yerleşin ve tarayıcınıza www.acropolisvirtualtour.gr adresini yazın ve dünyanın en güzel akropolisini adım adım gezmeye hazırlanın.

Hem Athena hem Denizler Tanrısı Poseidon göz koyar bu şehre. Kendi adlarını vermek için de kıyasıya yarışırlar. Ama yarışı mızrağıyla akropolis kayalıklarına dokunarak bir zeytin ağacının boy vermesini sağlayan Athena kazanır. Şehrin adı Atina, sembolü de zeytin dalı olur o günden sonra...

Atina Akropolisi

Her Antik Yunan kentinde bulunan ve tapınak, saray, kütüphane gibi önemli yapıları barındıran akropolis, ‘yüksek’ anlamına gelen ‘akros’ ile ‘şehir’ anlamına gelen ‘polis’ kelimelerinden türetilmiştir. Açık ara en ünlüsü, kesinlikle Atina Akropolisi’dir.

Sayfa açıldığında başla tuşuna bastığınızda önünüze akropolisin ana yapılarını gösteren bir harita gelecek. Gezilmesi gereken sırasıyla dört ana yapı aşağıdaki gibi ve her biri farklı renklerle işaretlenmiş.

- Propylaion/Anıtsal Kapı

- Athena Nike/Athena’ya adanmış tapınak

- Erechtheion/hem Athena’ya hem de Tanrı Poseidon’a adanmış tapınak

- Parthenon/Athena Tapınağı

Küçük yuvarlaklardan en soldaki açık yeşil olanı tıklayarak gezmeye başlayabilirsiniz.

Sağ taraftaki kare içinde yer alan kırmızı noktayı tutarak hareket ettirdiğinizde, resim içinde hareket edebilir, +/- tuşlarıyla yapılara yaklaşıp, uzaklaşabilir, sol alt köşede açılan menüyü kullanarak yapı hakkında bilgi alabilirsiniz. Baykuş logoları sizi ya fotoğraftaki bir detaya ya da komşu yapıya götürmekte... Üst menüyle de geçiş yapmak ya da ‘map’ kelimesine tıklayarak haritaya dönmek mümkün.

KİTAP TAVSİYESİ...

Bu haftanın gezi kitabı tavsiyesi ‘Çok Gezenti: Şehirler ve İnsanlar’. Bu keyifli ve eğlenceli gezi kitabının yazarı ise Türkiye’de koronavirüs teşhisi konulan ilk 20 hastadan biri olup, onu dize getirmeyi başaran değerli dostum ve meslektaşım Burak Akkul.